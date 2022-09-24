Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-16 açıklaması: Su-35 dahil bütün alternatifler masada

F-16 meselesine baktığımızda önce kendi uçaklarımı MMU, KIZILELMA'yı dört dörtlük devreye sokmam lazım. MMU hazırlamak ve en iyi kabiliyetlerle donatmak. HÜRJET'i muhtelif kabiliyetleri yerine getirecek şekilde devreye almak. F-16 meselesine baktığımızda önce kendi uçaklarımı MMU, KIZILELMA'yı dört dörtlük devreye sokmam lazım. MMU hazırlamak ve en iyi kabiliyetlerle donatmak. HÜRJET'i muhtelif kabiliyetleri yerine getirecek şekilde devreye almak.

İkincisi F-16 olmazsa ne olur benim birinci planım bu. Türkiye alternatifsiz değildir diyoruz. Su-35 dahil bütün alternatifler masaya gelir. İkincisi F-16 olmazsa ne olur benim birinci planım bu. Türkiye alternatifsiz değildir diyoruz. Su-35 dahil bütün alternatifler masaya gelir.

Önceliğimiz alternatifin yerine gelmesidir. Biz boşluğu dolduramadık öldük bittik diye bakılmamalıdır. Türkiye opsiyonsuz değildir. Milli sistemlerle vereceğimiz kabiliyetlerle belki hiçbir alternatif sisteme ihtiyacımız olmayacak. Benim arzum keşke bu süreci hızla başarabilsek ve bunların hiçbirine muhtaç olmasak. Önceliğimiz alternatifin yerine gelmesidir. Biz boşluğu dolduramadık öldük bittik diye bakılmamalıdır. Türkiye opsiyonsuz değildir. Milli sistemlerle vereceğimiz kabiliyetlerle belki hiçbir alternatif sisteme ihtiyacımız olmayacak. Benim arzum keşke bu süreci hızla başarabilsek ve bunların hiçbirine muhtaç olmasak.