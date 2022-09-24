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https://sputniknews.com.tr/20220924/savunma-sanayii-baskani-demirden-f-16-aciklamasi-su-35-dahil-butun-alternatifler-masa-1061582089.html
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-16 açıklaması: Su-35 dahil bütün alternatifler masada
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-16 açıklaması: Su-35 dahil bütün alternatifler masada
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-16'lar konusunda yaptığı açıklamada "Türkiye alternatifsiz değildir diyoruz. Su-35 dahil bütün alternatifler masaya... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T13:42+0300
2022-09-24T13:45+0300
türkiye
ismail demir
savunma sanayii başkanı ismail demir
f-16
su-35
açıklama
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı canlı yayında savunma sanayiindeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.F-16'lar konusunda Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını söyleyen Demir'in, konuyla ilgili açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
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ismail demir, savunma sanayii başkanı ismail demir, f-16, su-35, açıklama
ismail demir, savunma sanayii başkanı ismail demir, f-16, su-35, açıklama

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-16 açıklaması: Su-35 dahil bütün alternatifler masada

13:42 24.09.2022 (güncellendi: 13:45 24.09.2022)
© Sputnik / Turan SalcıSavunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© Sputnik / Turan Salcı
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-16'lar konusunda yaptığı açıklamada "Türkiye alternatifsiz değildir diyoruz. Su-35 dahil bütün alternatifler masaya gelir" dedi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı canlı yayında savunma sanayiindeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
F-16'lar konusunda Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını söyleyen Demir'in, konuyla ilgili açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
F-16 meselesine baktığımızda önce kendi uçaklarımı MMU, KIZILELMA'yı dört dörtlük devreye sokmam lazım. MMU hazırlamak ve en iyi kabiliyetlerle donatmak. HÜRJET'i muhtelif kabiliyetleri yerine getirecek şekilde devreye almak.
İkincisi F-16 olmazsa ne olur benim birinci planım bu. Türkiye alternatifsiz değildir diyoruz. Su-35 dahil bütün alternatifler masaya gelir.
Önceliğimiz alternatifin yerine gelmesidir. Biz boşluğu dolduramadık öldük bittik diye bakılmamalıdır. Türkiye opsiyonsuz değildir. Milli sistemlerle vereceğimiz kabiliyetlerle belki hiçbir alternatif sisteme ihtiyacımız olmayacak. Benim arzum keşke bu süreci hızla başarabilsek ve bunların hiçbirine muhtaç olmasak.
F-16 bazında elimizdeki F-16'larla modernize etmekle ilgili son derece iddialıyız. ABD hiçbir şey vermese bile F-16'ları devreye alabilecek yerli sistemleri üzerine koyma kabiliyetimiz var. Biz bütün gücümüzle Türkiye'nin hava kabiliyetlerini ele güne mecbur kılmayacak şekilde oluşturacağız.
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