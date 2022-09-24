https://sputniknews.com.tr/20220924/samsunda-ulasima-zam-1061574000.html

Samsun'da ulaşıma zam

Samsun'da ulaşıma zam

Samsun'da toplu ulaşıma ve öğrenci servis ücretlerine zam yapıldı. Ticari taksi, dolmuş ve minibüs ücretleri yüzde 20, hafif raylı sistem ve belediye... 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T00:11+0300

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türkiye

samsun

öğrenci

toplu ulaşım

taksi

dolmuş

minibüs

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Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı'nda yapılan görüşmelerin ardından ticari taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 20, hafif raylı sisteme yüzde 15, belediye otobüslerine yüzde 15, öğrenci servisi ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı.UKOME yetkilileri uygulanan yeni zam tarifeleri hakkında şu bilgileri verdi:Samsun Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler ise yapılan zamların tam teklif ettikleri zam oranında olmadığını belirterek yine de uygulanan zamların esnafa bir nebze de olsun nefes aldıracağını söyledi.

türkiye

samsun

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Sputnik Türkiye

samsun, öğrenci, toplu ulaşım, taksi, dolmuş, minibüs