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Samsun'da ulaşıma zam
Samsun'da ulaşıma zam
Samsun'da toplu ulaşıma ve öğrenci servis ücretlerine zam yapıldı. Ticari taksi, dolmuş ve minibüs ücretleri yüzde 20, hafif raylı sistem ve belediye... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T00:11+0300
2022-09-24T00:11+0300
türkiye
samsun
öğrenci
toplu ulaşım
taksi
dolmuş
minibüs
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Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı'nda yapılan görüşmelerin ardından ticari taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 20, hafif raylı sisteme yüzde 15, belediye otobüslerine yüzde 15, öğrenci servisi ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı.UKOME yetkilileri uygulanan yeni zam tarifeleri hakkında şu bilgileri verdi:Samsun Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler ise yapılan zamların tam teklif ettikleri zam oranında olmadığını belirterek yine de uygulanan zamların esnafa bir nebze de olsun nefes aldıracağını söyledi.
türkiye
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samsun, öğrenci, toplu ulaşım, taksi, dolmuş, minibüs
samsun, öğrenci, toplu ulaşım, taksi, dolmuş, minibüs

Samsun'da ulaşıma zam

00:11 24.09.2022
© İHASamsun - ulaşım - minibüs
Samsun - ulaşım - minibüs - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© İHA
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Samsun'da toplu ulaşıma ve öğrenci servis ücretlerine zam yapıldı. Ticari taksi, dolmuş ve minibüs ücretleri yüzde 20, hafif raylı sistem ve belediye otobüsleri yüzde 15, öğrenci servisi ücretleri de yüzde 30 artırıldı.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı'nda yapılan görüşmelerin ardından ticari taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 20, hafif raylı sisteme yüzde 15, belediye otobüslerine yüzde 15, öğrenci servisi ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı.
UKOME yetkilileri uygulanan yeni zam tarifeleri hakkında şu bilgileri verdi:
“Taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 20, hafif raylı sisteme yüzde 15, belediye otobüslerine yüzde 15, öğrenci servisi ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı. Uygulanan zamlarla birlikte hafif raylı sistem ücreti 1-12 istasyon tam fiyatı önceden 4,5 TL, öğrenci de 3 TL’ydi. Zamla birlikte 5,17 TL tam, öğrenci ücreti de 3,45 TL oldu. Kent içi otobüs ücreti tam 6 TL’ydi, 7 TL oldu. Öğrenci ücreti de 3 TL’den 3,5 TL’ye çıktı. Şehir içi 1., 2., 3. ve 4. Hat dolmuş ücreti tam kişi 6,5 TL’ydi, 7,75 TL’ye yükseldi. Öğrenci ücreti de 5,25 TL’ydi, 6 TL’ye yükseldi. Ticari taksi taksimetre açılış fiyatı da 20 TL’den 24 TL’ye çıktı. Öğrenci servis ücreti ise en kısa mesafe (0-10 km) 435 TL’den 565 TL’ye yükseldi.”
Samsun Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler ise yapılan zamların tam teklif ettikleri zam oranında olmadığını belirterek yine de uygulanan zamların esnafa bir nebze de olsun nefes aldıracağını söyledi.
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