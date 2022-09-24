https://sputniknews.com.tr/20220924/sabah-yazari-duran-kilicdaroglu-profili-cumhur-ittifaki-icin-cok-kullanisli-bir-sermaye-1061579722.html

Sabah yazarı Duran: Kılıçdaroğlu profili Cumhur İttifakı için çok kullanışlı bir sermaye

Sabah yazarı Duran: Kılıçdaroğlu profili Cumhur İttifakı için çok kullanışlı bir sermaye

Sabah yazarı Burhattin Duran, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışmalarına değindiği bugünkü yazısında, "Kılıçdaroğlu profili ister ortak aday olsun ister olmasın... 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T10:31+0300

2022-09-24T10:31+0300

2022-09-24T10:31+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

muhalefet

recep tayyip erdoğan

adaylık

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Sabah yazarı Burhattin Duran, seçime doğru giden süreçte iktidar ve muhalefetin mevcut durumunu değerlendirdi."Cumhurbaşkanı Erdoğan ise son aylarda Ukrayna Savaşı etrafındaki baş döndürücü diplomasi faaliyetleri ile küresel düzeyde ciddi bir fark oluşturdu" diyen Duran şöyle devam etti:"Tahıl koridoru ve savaş esirlerinin takası gibi. Bu performansı ile Erdoğan kendisini 'dünya siyasetine yön veren liderlerin' zirvesine çekiyor. Bu da iktidarın zaten iyi olduğu dış politika ve güvenlik alanlarındaki desteğini pekiştirerek seçime doğru gitmesi demek. İşte muhalefet cenahında, Erdoğan'ın bu en büyük avantajını dengeleyebilecek hiçbir isim bulunmuyor.Dış politika ve güvenlik alanlarında muhalefetin Erdoğan'a alternatif olarak sunabileceği ne bir aday ne de bir söylem var. Birinci turda seçimin alınması gerektiğini düşünen muhalif yorumcuları kara kara düşündürmesi gereken tek husus, 6'lı masanın dağınıklığı ya da HDP ile İyi Parti'yi bir araya getirme zorluğu değil.Artık mevcut durumu ile Kılıçdaroğlu profili ister ortak aday olsun ister olmasın, Cumhur İttifakı için çok kullanışlı bir sermaye. Ve Erdoğan, diplomasideki liderlik başarısını merkeze oturtarak doludizgin bir kampanyaya başladı bile."

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kemal kılıçdaroğlu, muhalefet, recep tayyip erdoğan, adaylık