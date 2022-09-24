https://sputniknews.com.tr/20220924/rusya-disisleri-bakani-lavrov-bm-haftasinda-new-yorktaki-gorusmelerini-surduruyor--1061573135.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM haftasında New York'taki görüşmelerini sürdürüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM haftasında New York'taki görüşmelerini sürdürüyor

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında temaslarını sürdüren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York'ta çok sayıda görüşme... 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T00:17+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için geldiği ABD’nin New York kentinde, temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Lavrov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic ile görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmeleri kapsamında Lavrov, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Nikaragua Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres, Meksika Dışişleri Bakanı Mikhail L. Ebrard Casaubon, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen, Eritre Dışişleri Bakanı, Laod Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile bir araya geldi.

https://sputniknews.com.tr/20220922/lavrov-referandum-kararlari-zelenskiyin-ruslara-yaptigi-ukraynayi-terk-edin-cagrisina-yanit--1061520338.html

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