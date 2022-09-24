https://sputniknews.com.tr/20220924/micotakisten-iki-turkiye-yunanistan-iliskilerine-dair-turkce-paylasim-biz-dusman-degiliz-1061576395.html
Miçotakis'ten iki Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair Türkçe paylaşım: Biz düşman değiliz
Miçotakis'ten iki Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair Türkçe paylaşım: Biz düşman değiliz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Twitter'da yaptığı Türkçe paylaşımda, "Yunanistan Türkiye'yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T01:19+0300
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2022-09-24T01:19+0300
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın Türk halkının düşmanı değil, komşusu olduğunu belirtti.Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'ndaki BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmadan alıntıladığı ifadelerini, Twitter'dan Türkçe paylaştı.Başbakan Miçotakis, paylaşımında, "Birleşmiş Milletler'den bu mesajla yalnız Türk liderlerine değil, Türk halkına da yönelerek şunu söylemek isterim: Yunanistan, Türkiye'yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz" ifadelerini kullandı.Her iki ülkede de çoğunluğun çatışma ve anlaşmazlık istemediğini belirten Miçotakis, "Gelin, beraber karşılıklı saygı ve iş birliği içinde ve uluslararası hukukun çerçevesinde ileriye doğru adım atalım" önerisinde bulundu.'Türkiye'den dünya gıda güvenliğine önemli katkı'Miçotakis, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunun altını çizerek "Türkiye, kendisi bunu seçerse Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'ın müttefiki ve dostu olabilecek bir NATO üyesidir. Türkiye, yapıcı bir rol oynama kapasitesine sahiptir" diye konuştu.Ukrayna'dan tahıl ihracatına imkan sağlayan anlaşmada Türkiye'nin oynadığı rolü, "dünya gıda güvenliğine önemli bir katkı" olarak nitelendiren Miçotakis, Türkiye'nin buna rağmen Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Kafkaslar'da istikrarı bozan bir tavır sergilediğini ileri sürdü.Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünü hatırlatarak Türkiye'nin Yunanistan'a karşı sert söylemlerde bulunduğunu savundu.Türkiye'nin Ege'ye dair tezlerini "hatalı iddialar" olarak nitelendiren Miçotakis, bu durumun Kardak krizinden bu yana devam ettiğini iddia etti.Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı aldığı "casus belli" kararını anımsatarak Türkiye'nin Doğu Ege adalarında da Yunanistan'ın egemenliğini sorguladığını ancak bunun kabul edilemez olduğunu öne sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20220906/cumhurbaskani-erdogan-bosna-herseke-hareketi-oncesinde-basin-toplantisi-duzenliyor-1060851873.html
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yunanistan, türkiye, türkiye-yunanistan ilişkileri, recep tayyip erdoğan, ortadoğu, tahıl
yunanistan, türkiye, türkiye-yunanistan ilişkileri, recep tayyip erdoğan, ortadoğu, tahıl
Miçotakis'ten iki Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair Türkçe paylaşım: Biz düşman değiliz
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Twitter'da yaptığı Türkçe paylaşımda, "Yunanistan Türkiye'yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz. Gelin beraber, karşılıklı saygı ve iş birliği içinde ve uluslararası hukukun çerçevesinde ileriye doğru adım atalım" sözleri yer aldı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın Türk halkının düşmanı değil, komşusu olduğunu belirtti.
Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'ndaki BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmadan alıntıladığı ifadelerini, Twitter'dan Türkçe paylaştı.
Başbakan Miçotakis, paylaşımında, "Birleşmiş Milletler'den bu mesajla yalnız Türk liderlerine değil, Türk halkına da yönelerek şunu söylemek isterim: Yunanistan, Türkiye'yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz" ifadelerini kullandı.
Her iki ülkede de çoğunluğun çatışma ve anlaşmazlık istemediğini belirten Miçotakis, "Gelin, beraber karşılıklı saygı ve iş birliği içinde ve uluslararası hukukun çerçevesinde ileriye doğru adım atalım" önerisinde bulundu.
'Türkiye'den dünya gıda güvenliğine önemli katkı'
Miçotakis, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunun altını çizerek "Türkiye, kendisi bunu seçerse Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'ın müttefiki ve dostu olabilecek bir NATO üyesidir. Türkiye, yapıcı bir rol oynama kapasitesine sahiptir" diye konuştu.
Ukrayna'dan tahıl ihracatına imkan sağlayan anlaşmada Türkiye'nin oynadığı rolü, "dünya gıda güvenliğine önemli bir katkı" olarak nitelendiren Miçotakis, Türkiye'nin buna rağmen Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Kafkaslar'da istikrarı bozan bir tavır sergilediğini ileri sürdü.
Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünü hatırlatarak Türkiye'nin Yunanistan'a karşı sert söylemlerde bulunduğunu savundu.
Türkiye'nin Ege'ye dair tezlerini "hatalı iddialar" olarak nitelendiren Miçotakis, bu durumun Kardak krizinden bu yana devam ettiğini iddia etti.
Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı aldığı "casus belli" kararını anımsatarak Türkiye'nin Doğu Ege adalarında da Yunanistan'ın egemenliğini sorguladığını ancak bunun kabul edilemez olduğunu öne sürdü.