https://sputniknews.com.tr/20220924/mebden-bir-ogrencinin-basortusu-nedeniyle-staja-kabul-edilmedigi-iddiasina-sorusturma-1061583873.html

MEB'den bir öğrencinin başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediği iddiasına soruşturma

MEB'den bir öğrencinin başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediği iddiasına soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin staj için gittiği özel bir kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği... 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T16:01+0300

2022-09-24T16:01+0300

2022-09-24T16:01+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

başörtüsü

soruşturma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104148/52/1041485204_5:0:2849:1600_1920x0_80_0_0_b62a43deaccfcd7af76797dd4d4e021b.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca söz konusu iddialar hakkında Bakanlık müfettişi görevlendirilerek gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.Bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği Kağıthane'deki bir koleje başörtüsü nedeniyle kabul edilmediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil olacakAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:"Eski Türkiye'nin vesayet sisteminin bir göstergesi olan bu tür tavırları ne kabul ederiz ne de böyle bir olayın hukuki olarak hesabını sormadan bırakırız. Vatandaşlarımızın kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı karanlık dönemler bu ülke insanının özellikle kadınlarının travmasıdır ve bu travmanın etkilerini atlatmak hiç de kolay olmamıştır. Yaşanan bu haksızlıkların yeniden yaşanmaması, kimsenin böyle bir hukuksuzluğa tekrar yeltenmemesi için söz konusu olayın Bakanlık olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Dava sürecine müdahil olma talebinde bulunacağız."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), başörtüsü, soruşturma