https://sputniknews.com.tr/20220924/kommersant-rus-mir-odeme-sistemine-siber-saldiri-duzenlendi-1061582477.html
Kommersant: Rus Mir ödeme sistemine siber saldırı düzenlendi
Kommersant: Rus Mir ödeme sistemine siber saldırı düzenlendi
Rus Kommersant gazetesi, Ukraynalı hackerların Rus mir ödeme sistemine DDoS saldırısı düzenlediklerini yazdı. Kommersant’ın haberinde, hackerların bu... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T14:13+0300
2022-09-24T14:13+0300
2022-09-24T14:13+0300
dünya
rusya
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hacker
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kommersant
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Kommersant gazetesinde yayınlanan haberde Ukraynalı bir grup hackerın Rus ödeme sistemi Mir ile operatörü Ulusal Ödeme Kartı Sistemi’ne (NSPK) DDoS saldırısı düzenlediği kaydedildi.Gazete, söz konusu bilgiyi Rus siber güvenlik sektöründen bir kaynağı üstünden doğruladığını yazıyor. Hackerların, Mir sisteminin pek çok ülkede askıya alındığı bir dönemden geçilirken, ödemelerin gerçekleştirilmesi ve para çekme işlemlerinde kesintiler oluşturmak amacıyla DDoS saldırıları gerçekleştirdikleri belirtiliyor.‘Dağıtılmış hizmet reddi’ anlamına gelen ‘distributed denial of service’in kısaltması olan DDoS , bir sisteme erişimi engellemek için kapasitesinden daha yoğun bir trafik yaratarak çoklu kaynaklardan gerçekleştirilen saldırı olarak tanımlanıyor.Bunun yanında Kommersant, söz konusu saldırıları, Rusya Merkez Bankası ya da Mir sisteminin operatörü NSPK üstünden doğrulayamadığını da yazdı.Türkiye’de İş Bankası ve Denizbank, Mir sistemini askıya almışlardı. Bankaların söz konusu kararı almaları, ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC), ‘Rus Mir sisteminin kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulayabileceği’ uyarısında bulunmasını izledi.Mir, Türkiye'yi ziyaret eden Rus turistlerin sıklıkla kullandıkları bir ödeme biçimi.Bunun yanında, Kazakistan’daki Halık Bank ve Vietnam’daki BIDV bankaları da Mir ödeme sistemi ile ilgili sorunlar yaşadıklarını duyurmuştu. Daha sonraysa Mir sisteminin Özbekistan’da askıya alındığı açıklandı.
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rusya, ukrayna, hacker, mir, kommersant
Kommersant: Rus Mir ödeme sistemine siber saldırı düzenlendi
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Rus Kommersant gazetesi, Ukraynalı hackerların Rus mir ödeme sistemine DDoS saldırısı düzenlediklerini yazdı. Kommersant’ın haberinde, hackerların bu saldırılar ile Türkiye dahil bazı ülkelerdeki bankaların askıya aldığı Rus ödeme sisteminin işleyişinde kesintilere yol açmayı amaçladıkları belirtiliyor.
Kommersant gazetesinde yayınlanan haberde Ukraynalı bir grup hackerın Rus ödeme sistemi Mir ile operatörü Ulusal Ödeme Kartı Sistemi’ne (NSPK) DDoS saldırısı düzenlediği kaydedildi.
Gazete, söz konusu bilgiyi Rus siber güvenlik sektöründen bir kaynağı üstünden doğruladığını yazıyor. Hackerların, Mir sisteminin pek çok ülkede askıya alındığı bir dönemden geçilirken, ödemelerin gerçekleştirilmesi ve para çekme işlemlerinde kesintiler oluşturmak amacıyla DDoS saldırıları gerçekleştirdikleri belirtiliyor.
‘Dağıtılmış hizmet reddi’ anlamına gelen ‘distributed denial of service’in kısaltması olan DDoS , bir sisteme erişimi engellemek için kapasitesinden daha yoğun bir trafik yaratarak çoklu kaynaklardan gerçekleştirilen saldırı olarak tanımlanıyor.
Bunun yanında Kommersant, söz konusu saldırıları, Rusya Merkez Bankası ya da Mir sisteminin operatörü NSPK üstünden doğrulayamadığını da yazdı.
Türkiye’de İş Bankası ve Denizbank, Mir sistemini askıya almışlardı. Bankaların söz konusu kararı almaları, ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC), ‘Rus Mir sisteminin kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulayabileceği’ uyarısında bulunmasını izledi.
Mir, Türkiye'yi ziyaret eden Rus turistlerin sıklıkla kullandıkları bir ödeme biçimi.
Bunun yanında, Kazakistan’daki Halık Bank ve Vietnam’daki BIDV bankaları da Mir ödeme sistemi ile ilgili sorunlar yaşadıklarını duyurmuştu. Daha sonraysa Mir sisteminin Özbekistan’da askıya alındığı açıklandı.