https://sputniknews.com.tr/20220924/izmirde-38-ton-karisimli-akaryakit-yakalandi-1061580264.html

İzmir'de 38 ton karışımlı akaryakıt yakalandı

İzmir'de 38 ton karışımlı akaryakıt yakalandı

İzmir'in Çiğli ve Bornova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 38 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda, 3 kişi yakalandı. 24.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

izmir

çiğli

akaryakıt

operasyon

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ve Çiğli'de araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde motor aksamına ve ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararı bulunan karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik operasyon düzenledi.Bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda 38 ton karışımlı akaryakıt ürünü ele geçirildi.Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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çiğli

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izmir, çiğli, akaryakıt, operasyon