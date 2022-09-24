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https://sputniknews.com.tr/20220924/izmirde-38-ton-karisimli-akaryakit-yakalandi-1061580264.html
İzmir'de 38 ton karışımlı akaryakıt yakalandı
İzmir'de 38 ton karışımlı akaryakıt yakalandı
İzmir'in Çiğli ve Bornova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 38 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda, 3 kişi yakalandı. 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T11:03+0300
2022-09-24T11:03+0300
türkiye
izmir
çiğli
akaryakıt
operasyon
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ve Çiğli'de araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde motor aksamına ve ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararı bulunan karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik operasyon düzenledi.Bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda 38 ton karışımlı akaryakıt ürünü ele geçirildi.Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
türkiye
izmir
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izmir, çiğli, akaryakıt, operasyon
izmir, çiğli, akaryakıt, operasyon

İzmir'de 38 ton karışımlı akaryakıt yakalandı

11:03 24.09.2022
© DHAİzmir'de 38 ton karışımlı akaryakıt yakalandı
İzmir'de 38 ton karışımlı akaryakıt yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© DHA
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İzmir'in Çiğli ve Bornova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 38 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda, 3 kişi yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ve Çiğli'de araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde motor aksamına ve ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararı bulunan karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda 38 ton karışımlı akaryakıt ürünü ele geçirildi.
Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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