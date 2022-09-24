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İYİ Parti lideri Akşener: Sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu’nu vasiyet ettim
İYİ Parti lideri Akşener: Sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu’nu vasiyet ettim
İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Kılıçdaroğlu'na herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu’nu vasiyet ettim. Çocuklarıyla... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T22:43+0300
2022-09-24T22:43+0300
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cumhuriyet halk partisi (chp)
millet ittifakı
meral akşener
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün memleketi Kocaeli'nde İzmit Belediyesi'nin ağabeyinin ismini verdiği Nihat Gürer Spor Tesisleri açılışına katıldı. Ağabeyi Nihat Gürer ve ailesi hakkında konuşan Akşener, şunları söyledi:'Ölünceye kadar şükran duyacağım'
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türkiye, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu
türkiye, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu

İYİ Parti lideri Akşener: Sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu’nu vasiyet ettim

22:43 24.09.2022
© CHp/ALP EREN KAYA Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilkent Otel'de düzenlenen "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşması'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
 Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilkent Otel'de düzenlenen Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli buluşması'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© CHp/ALP EREN KAYA
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Kılıçdaroğlu'na herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu’nu vasiyet ettim. Çocuklarıyla beraber vasiyet ettim. Siz sahip çıkamaz başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir" şeklinde konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün memleketi Kocaeli'nde İzmit Belediyesi'nin ağabeyinin ismini verdiği Nihat Gürer Spor Tesisleri açılışına katıldı.
Ağabeyi Nihat Gürer ve ailesi hakkında konuşan Akşener, şunları söyledi:
"Biz partiyi kurduk. ‘Kurulamaz' dediler, kurduk. 24 Haziran'da seçim kararı alındı ve tam seçime gideceğiz. YSK'dan tersine sonuç çıkacağı söylenmeye başlandı. Sonra bir siyasi partimizin Genel başkanıyla görüştük ‘Acaba beraber gidebilir miyiz' diye maalesef olmadı, şartlar uymadı. Sonra benim aklıma sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmek geldi. Kendisine gittim 15 milletvekili talep ettim. Yani bu neydi? Demokrasiye dair Türkiye'de birçok şeyi değiştirecek bir adım atılmasına yönelik bir talepti.”

'Ölünceye kadar şükran duyacağım'

"Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme ‘Sayın Kılıçdaroğlu'nu çocuklarıyla beraber' vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir. O, 15 milletvekili arkadaşımdan birisi de karşımda duruyor. Yıllarca CHP ve sağın renkleri arasında büyük bir mesafe varken o davranış biçimi o aradaki alanı, o uzaklığı kapattı.”
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