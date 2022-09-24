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İtalya'ya 1-0 yenilen İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düştü
İtalya'ya 1-0 yenilen İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düştü
UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçlarına devam edildi. Uluslar A Ligi 3. grupta mücadele eden İngiltere, İtalya ile karşılaştığı maçı 1-0... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
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italya
uefa uluslar ligi
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Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı.A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İtalya, 68. dakikada Giacomo Raspadori'nin attığı golle İngiltere'yi 1-0 mağlup etti. Grupta 2 puanı bulunan Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, bu sonucun ardından B Ligi'ne düştü.Gruptaki diğer mücadelede ise Macaristan, 17. dakikada Adam Szalai'nin golüyle deplasmanda Almanya'yı 1-0 yendi. Fenerbahçeli Attila Szalai, Almanya karşısında 90 dakika sahada kaldı.Alınan sonuçlar şöyle:A Ligi3. Grup:İtalya-İngiltere: 1-0Almanya-Macaristan: 0-1B Ligi3. Grup:Finlandiya-Romanya: 1-1Bosna Hersek-Karadağ: 1-0C Ligi4. Grup:Gürcistan-Kuzey Makedonya: 2-0Bulgaristan-Cebelitarık: 5-1D Ligi​​​​​​​2. Grup:Estonya-Malta: 2-1
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ingiltere, italya, uefa uluslar ligi, maç
ingiltere, italya, uefa uluslar ligi, maç

İtalya'ya 1-0 yenilen İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düştü

00:34 24.09.2022
© AP Photo / Antonio CalanniUEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçlarına devam edildi. Uluslar A Ligi 3. grupta mücadele eden İngiltere, İtalya ile karşılaştığı maçı 1-0 kaybederek, küme düştü.
UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçlarına devam edildi. Uluslar A Ligi 3. grupta mücadele eden İngiltere, İtalya ile karşılaştığı maçı 1-0 kaybederek, küme düştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Antonio Calanni
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UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçlarına devam edildi. Uluslar A Ligi 3. grupta mücadele eden İngiltere, İtalya ile karşılaştığı maçı 1-0 kaybederek, küme düştü.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı.

A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İtalya, 68. dakikada Giacomo Raspadori'nin attığı golle İngiltere'yi 1-0 mağlup etti. Grupta 2 puanı bulunan Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, bu sonucun ardından B Ligi'ne düştü.

Gruptaki diğer mücadelede ise Macaristan, 17. dakikada Adam Szalai'nin golüyle deplasmanda Almanya'yı 1-0 yendi. Fenerbahçeli Attila Szalai, Almanya karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup:

İtalya-İngiltere: 1-0

Almanya-Macaristan: 0-1

B Ligi

3. Grup:

Finlandiya-Romanya: 1-1

Bosna Hersek-Karadağ: 1-0

C Ligi

4. Grup:

Gürcistan-Kuzey Makedonya: 2-0

Bulgaristan-Cebelitarık: 5-1

D Ligi

​​​​​​​2. Grup:

Estonya-Malta: 2-1
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