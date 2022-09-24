İtalya'ya 1-0 yenilen İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düştü

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı.



A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İtalya, 68. dakikada Giacomo Raspadori'nin attığı golle İngiltere'yi 1-0 mağlup etti. Grupta 2 puanı bulunan Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, bu sonucun ardından B Ligi'ne düştü.



Gruptaki diğer mücadelede ise Macaristan, 17. dakikada Adam Szalai'nin golüyle deplasmanda Almanya'yı 1-0 yendi. Fenerbahçeli Attila Szalai, Almanya karşısında 90 dakika sahada kaldı.



Alınan sonuçlar şöyle:



A Ligi



3. Grup:



İtalya-İngiltere: 1-0



Almanya-Macaristan: 0-1



B Ligi



3. Grup:



Finlandiya-Romanya: 1-1



Bosna Hersek-Karadağ: 1-0



C Ligi



4. Grup:



Gürcistan-Kuzey Makedonya: 2-0



Bulgaristan-Cebelitarık: 5-1



D Ligi



​​​​​​​2. Grup:



Estonya-Malta: 2-1