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https://sputniknews.com.tr/20220924/indirimi-duyanlar-akin-etti-kirikkalede-ucuz-iphone-izdihami--1061585860.html
İndirimi duyanlar akın etti: Kırıkkale'de 'ucuz iPhone' izdihamı
İndirimi duyanlar akın etti: Kırıkkale'de 'ucuz iPhone' izdihamı
Kırıkkale'de bir mağazanın 10'uncu yılına özel ev eşyalarında ve İphone marka telefonda fiyat indirimi yaptığını duyanlar, izdiham oluşturdu. 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T17:51+0300
2022-09-24T17:51+0300
türkiye
kırıkkale
izdiham
indirim
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Kırıkkale'de ev ürünleri satışı yapan bir mağaza, kuruluşunun 10'uncu yıl dönümüne özel ev eşyalarında ve İphone marka telefonda indirim yaptı.İndirimli ürün almak isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren mağazanın önüne toplandı. Kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalışanlar, büyük izdiham oluşturdu.Bazı vatandaşlar ise ezilme tehlikesi geçirdi. İndirimli ürünlerden almak isteyenler birbirleriyle yarıştı. Özel indirimde satışa sunulan İphone marka telefonu alabilmek için sıraya giren vatandaşlar arasında da itiş kakış yaşandı
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kırıkkale, izdiham, indirim
kırıkkale, izdiham, indirim

İndirimi duyanlar akın etti: Kırıkkale'de 'ucuz iPhone' izdihamı

17:51 24.09.2022
© İHA / HASAN AY-AW720337İndirimi duyanlar akın etti: Kırıkkale'de 'ucuz iPhone' izdihamı
İndirimi duyanlar akın etti: Kırıkkale'de 'ucuz iPhone' izdihamı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© İHA / HASAN AY-AW720337
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Kırıkkale'de bir mağazanın 10'uncu yılına özel ev eşyalarında ve İphone marka telefonda fiyat indirimi yaptığını duyanlar, izdiham oluşturdu.
Kırıkkale'de ev ürünleri satışı yapan bir mağaza, kuruluşunun 10'uncu yıl dönümüne özel ev eşyalarında ve İphone marka telefonda indirim yaptı.
İndirimli ürün almak isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren mağazanın önüne toplandı. Kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalışanlar, büyük izdiham oluşturdu.

Bazı vatandaşlar ise ezilme tehlikesi geçirdi. İndirimli ürünlerden almak isteyenler birbirleriyle yarıştı. Özel indirimde satışa sunulan İphone marka telefonu alabilmek için sıraya giren vatandaşlar arasında da itiş kakış yaşandı
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