https://sputniknews.com.tr/20220924/fiona-kasirgasi-kanadanin-atlantik-kiyilarina-ulasti-5-olu-1061589241.html
Fiona Kasırgası, Kanada'nın Atlantik kıyılarına ulaştı: 5 ölü
Fiona Kasırgası, Kanada'nın Atlantik kıyılarına ulaştı: 5 ölü
Atlas Okyanusu'nda oluşan ve Dominik Cumhuriyeti ile Porto Riko'da büyük hasara yol açan Fiona Kasırgası, bu sabah vurduğu Kanada'da beş kişinin ölümüne yol... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T22:03+0300
2022-09-24T22:03+0300
2022-09-24T22:03+0300
dünya
kanada
fiona kasırgası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/18/1061589084_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_f1bd7a82f1ab073f8f0b1ae6373e7411.jpg
Kasırga bu sabah vurduğu Atlantik kıyılarında büyük hasara neden oldu. Binlerce ev su altında kalırken, milyonlarca kişinin elektriği kesildi. İlk belirlemelere göre, kasırga nedeniyle beş kişi hayatını kaybetti.Atlantik kıyılarındaki birçok şehrin belediyesi halka kıyı şeridinden uzak durulması uyarısı yaparken, Kanadalı meteoroloji uzmanları söz konusu kasırganın ülke tarihinin en büyük kasırgası olabileceğini belirtti. Öte yandan saatte 152 kilometre hızla karaya vuran Fiona Kasırgası, şiddetini kaybederek saatte 80 kilometreye kadar geriledi.Kanada'dan önce Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti'ni vuran kasırga, can ve mal kayıplarına neden olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220924/fiona-kasirgasinin-vurdugu-porto-rikoda-588-bin-kisinin-elektrige-erisimi-yok-1061585666.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/18/1061589084_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_a925b1686b88b0d9fb01fbe961272c53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kanada, fiona kasırgası
Fiona Kasırgası, Kanada'nın Atlantik kıyılarına ulaştı: 5 ölü
Abone ol
Atlas Okyanusu'nda oluşan ve Dominik Cumhuriyeti ile Porto Riko'da büyük hasara yol açan Fiona Kasırgası, bu sabah vurduğu Kanada'da beş kişinin ölümüne yol açtı.
Kasırga bu sabah vurduğu Atlantik kıyılarında büyük hasara neden oldu. Binlerce ev su altında kalırken, milyonlarca kişinin elektriği kesildi. İlk belirlemelere göre, kasırga nedeniyle beş kişi hayatını kaybetti.
Atlantik kıyılarındaki birçok şehrin belediyesi halka kıyı şeridinden uzak durulması uyarısı yaparken, Kanadalı meteoroloji uzmanları söz konusu kasırganın ülke tarihinin en büyük kasırgası olabileceğini belirtti. Öte yandan saatte 152 kilometre hızla karaya vuran Fiona Kasırgası, şiddetini kaybederek saatte 80 kilometreye kadar geriledi.
Kanada'dan önce Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti'ni vuran kasırga, can ve mal kayıplarına neden olmuştu.