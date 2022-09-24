https://sputniknews.com.tr/20220924/fiona-kasirgasi-kanadanin-atlantik-kiyilarina-ulasti-5-olu-1061589241.html

Fiona Kasırgası, Kanada'nın Atlantik kıyılarına ulaştı: 5 ölü

Fiona Kasırgası, Kanada'nın Atlantik kıyılarına ulaştı: 5 ölü

Atlas Okyanusu'nda oluşan ve Dominik Cumhuriyeti ile Porto Riko'da büyük hasara yol açan Fiona Kasırgası, bu sabah vurduğu Kanada'da beş kişinin ölümüne yol... 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T22:03+0300

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kanada

fiona kasırgası

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Kasırga bu sabah vurduğu Atlantik kıyılarında büyük hasara neden oldu. Binlerce ev su altında kalırken, milyonlarca kişinin elektriği kesildi. İlk belirlemelere göre, kasırga nedeniyle beş kişi hayatını kaybetti.Atlantik kıyılarındaki birçok şehrin belediyesi halka kıyı şeridinden uzak durulması uyarısı yaparken, Kanadalı meteoroloji uzmanları söz konusu kasırganın ülke tarihinin en büyük kasırgası olabileceğini belirtti. Öte yandan saatte 152 kilometre hızla karaya vuran Fiona Kasırgası, şiddetini kaybederek saatte 80 kilometreye kadar geriledi.Kanada'dan önce Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti'ni vuran kasırga, can ve mal kayıplarına neden olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220924/fiona-kasirgasinin-vurdugu-porto-rikoda-588-bin-kisinin-elektrige-erisimi-yok-1061585666.html

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