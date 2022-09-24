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https://sputniknews.com.tr/20220924/fiona-kasirgasi-kanadanin-atlantik-kiyilarina-ulasti-5-olu-1061589241.html
Fiona Kasırgası, Kanada'nın Atlantik kıyılarına ulaştı: 5 ölü
Fiona Kasırgası, Kanada'nın Atlantik kıyılarına ulaştı: 5 ölü
Atlas Okyanusu'nda oluşan ve Dominik Cumhuriyeti ile Porto Riko'da büyük hasara yol açan Fiona Kasırgası, bu sabah vurduğu Kanada'da beş kişinin ölümüne yol... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T22:03+0300
2022-09-24T22:03+0300
dünya
kanada
fiona kasırgası
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Kasırga bu sabah vurduğu Atlantik kıyılarında büyük hasara neden oldu. Binlerce ev su altında kalırken, milyonlarca kişinin elektriği kesildi. İlk belirlemelere göre, kasırga nedeniyle beş kişi hayatını kaybetti.Atlantik kıyılarındaki birçok şehrin belediyesi halka kıyı şeridinden uzak durulması uyarısı yaparken, Kanadalı meteoroloji uzmanları söz konusu kasırganın ülke tarihinin en büyük kasırgası olabileceğini belirtti. Öte yandan saatte 152 kilometre hızla karaya vuran Fiona Kasırgası, şiddetini kaybederek saatte 80 kilometreye kadar geriledi.Kanada'dan önce Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti'ni vuran kasırga, can ve mal kayıplarına neden olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220924/fiona-kasirgasinin-vurdugu-porto-rikoda-588-bin-kisinin-elektrige-erisimi-yok-1061585666.html
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kanada, fiona kasırgası
kanada, fiona kasırgası

Fiona Kasırgası, Kanada'nın Atlantik kıyılarına ulaştı: 5 ölü

22:03 24.09.2022
© AFP 2022 / ERIKA SANTELICESFiona Kasırgası
Fiona Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© AFP 2022 / ERIKA SANTELICES
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Atlas Okyanusu'nda oluşan ve Dominik Cumhuriyeti ile Porto Riko'da büyük hasara yol açan Fiona Kasırgası, bu sabah vurduğu Kanada'da beş kişinin ölümüne yol açtı.
Kasırga bu sabah vurduğu Atlantik kıyılarında büyük hasara neden oldu. Binlerce ev su altında kalırken, milyonlarca kişinin elektriği kesildi. İlk belirlemelere göre, kasırga nedeniyle beş kişi hayatını kaybetti.
Atlantik kıyılarındaki birçok şehrin belediyesi halka kıyı şeridinden uzak durulması uyarısı yaparken, Kanadalı meteoroloji uzmanları söz konusu kasırganın ülke tarihinin en büyük kasırgası olabileceğini belirtti. Öte yandan saatte 152 kilometre hızla karaya vuran Fiona Kasırgası, şiddetini kaybederek saatte 80 kilometreye kadar geriledi.
Kanada'dan önce Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti'ni vuran kasırga, can ve mal kayıplarına neden olmuştu.
Fiona Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
DÜNYA
Fiona Kasırgası'nın vurduğu Porto Riko'da 588 bin kişinin elektriğe erişimi yok
24 Eylül, 17:17
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