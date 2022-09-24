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Erdoğan: Her seçim önemlidir, gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçim daha önemlidir
Erdoğan: Her seçim önemlidir, gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçim daha önemlidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T21:06+0300
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recep tayyip erdoğan
türkiye
seçim
sakarya
gençler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye Gençlik Buluşması' programında konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, seçim, sakarya, gençler
recep tayyip erdoğan, seçim, sakarya, gençler

Erdoğan: Her seçim önemlidir, gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçim daha önemlidir

21:06 24.09.2022 (güncellendi: 21:32 24.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye Gençlik Buluşması' programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye Gençlik Buluşması' programında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz. Her seçim önemlidir, gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçim daha önemlidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye Gençlik Buluşması' programında konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Gençleri kendi kısır siyasetleri için çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz (gençler) vereceksiniz.
8 ay sonra sizler birilerini deli edeceksiniz.
Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ufku açık gençlere emanet edebiliriz.
Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz.
Her seçim önemlidir, gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçim daha önemlidir.
Sosyal medya illüzyonlarıyla, altı boş vaatlerle kimsenin sizin yönlendirmesine izin vermeyin. Ben yaparsam bana da aynı muameleyi gösterin.
2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. Özgür iradeleriyle oy kullanacaklar.
Bir süredir 'Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı' türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar.
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