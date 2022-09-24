https://sputniknews.com.tr/20220924/erdogan-gencleri-cantada-keklik-gorenlere-en-guzel-cevabi-siz--vereceksiniz-1061588098.html

Erdoğan: Her seçim önemlidir, gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçim daha önemlidir

Erdoğan: Her seçim önemlidir, gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçim daha önemlidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine... 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T21:06+0300

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2022-09-24T21:32+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

seçim

sakarya

gençler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye Gençlik Buluşması' programında konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

türkiye

sakarya

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recep tayyip erdoğan, seçim, sakarya, gençler