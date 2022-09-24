Erdoğan: Şuanda Rusya, Ukrayna, BM Genel Sekreteri, dünya Türkiye'yi konuşuyor
18:09 24.09.2022 (güncellendi: 18:38 24.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Acil Durum Hastanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya-Ukrayna arasında savaş var mı? Var. Tahıl koridorunda 4 milyon tonun üzerinde tahılı dünyaya dağıtan ülke hangi ülke? 200 esirin takasını kim yaptı? Türkiye. Takası yapıp, ülkelerine gönderdik. Şuanda Rusya, Ukrayna, BM Genel Sekreteri, dünya kimleri konuşuyor? Bizleri, Türkiye'yi konuşuyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Acil Durum Hastanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Afrika'da Türkiye var, Asya'da Türkiye var, Arakan'da Türkiye var. Nereye gidersen git Türkiye var.
Bay Kemal Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor. Sakarya Meydan Savaşı'nın Sakarya'da yapıldığını zannediyor.
Dünya liderleriyle arka arkaya milletimiz adına görüşmeler yaptık, hepsinden de konuşmamız ve milletimizle ilgili teşekkür aldık.
Bay Kemal, İBB Başkanı ile beraber musluk açmaktan anlar.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor https://t.co/qjyStKP7r8— AA Canlı (@AACanli) September 24, 2022
Bu Bay Kemal, Sosyal Sigortalar Kurumu'nu batıran adam değil mi? Savaş Ay'ın programını izlediyseniz, maalesef hastalar, hastanelerde ölüm döşeklerinde kaldılar.
Biz eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla konuşuyoruz.
Rusya-Ukrayna arasında savaş var mı? Var. Tahıl koridorunda 4 milyon tonun üzerinde tahılı dünyaya dağıtan ülke hangi ülke? 200 esirin takasını kim yaptı? Türkiye. Takası yapıp, ülkelerine gönderdik.
Şuanda Rusya, Ukrayna, BM Genel Sekreteri, dünya kimleri konuşuyor? Bizleri, Türkiye'yi konuşuyor.
6'lı masa her toplantıda bir sonraki toplantının nerede yapılacağını konuşuyor. Başka da bir şey yok.
İnşallah 2023'te bir kez daha kimin ülkemizi ve şehirlerimizi eserleriyle şenlendirdiğini, kimin yerinde yeller estiğini göreceğiz.
Birileri ülkeyi yönetmeyi, kurdukları masaya oturttukları ve etrafında topladıkları güya gizli ortakları idare etmekle karıştırıyor.