Erdoğan: Şuanda Rusya, Ukrayna, BM Genel Sekreteri, dünya Türkiye'yi konuşuyor

Bu Bay Kemal, Sosyal Sigortalar Kurumu'nu batıran adam değil mi? Savaş Ay'ın programını izlediyseniz, maalesef hastalar, hastanelerde ölüm döşeklerinde kaldılar. Bu Bay Kemal, Sosyal Sigortalar Kurumu'nu batıran adam değil mi? Savaş Ay'ın programını izlediyseniz, maalesef hastalar, hastanelerde ölüm döşeklerinde kaldılar.

Biz eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla konuşuyoruz. Biz eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla konuşuyoruz.

Rusya-Ukrayna arasında savaş var mı? Var. Tahıl koridorunda 4 milyon tonun üzerinde tahılı dünyaya dağıtan ülke hangi ülke? 200 esirin takasını kim yaptı? Türkiye. Takası yapıp, ülkelerine gönderdik. Rusya-Ukrayna arasında savaş var mı? Var. Tahıl koridorunda 4 milyon tonun üzerinde tahılı dünyaya dağıtan ülke hangi ülke? 200 esirin takasını kim yaptı? Türkiye. Takası yapıp, ülkelerine gönderdik.

Şuanda Rusya, Ukrayna, BM Genel Sekreteri, dünya kimleri konuşuyor? Bizleri, Türkiye'yi konuşuyor. Şuanda Rusya, Ukrayna, BM Genel Sekreteri, dünya kimleri konuşuyor? Bizleri, Türkiye'yi konuşuyor.

6'lı masa her toplantıda bir sonraki toplantının nerede yapılacağını konuşuyor. Başka da bir şey yok. 6'lı masa her toplantıda bir sonraki toplantının nerede yapılacağını konuşuyor. Başka da bir şey yok.

İnşallah 2023'te bir kez daha kimin ülkemizi ve şehirlerimizi eserleriyle şenlendirdiğini, kimin yerinde yeller estiğini göreceğiz. İnşallah 2023'te bir kez daha kimin ülkemizi ve şehirlerimizi eserleriyle şenlendirdiğini, kimin yerinde yeller estiğini göreceğiz.