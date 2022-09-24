https://sputniknews.com.tr/20220924/enflasyonun-yuzde-105e-yukseldigi-ispanyada-sosyal-yoksullasmaya-karsi-ilk-buyuk-gosteri-yapildi-1061583775.html

Enflasyonun yüzde 10.5'e yükseldiği İspanya'da, sosyal yoksullaşmaya karşı ilk büyük gösteri yapıldı

Enflasyonun yüzde 10.5'e yükseldiği İspanya'da, sosyal yoksullaşmaya karşı ilk büyük gösteri yapıldı

İspanya'da, Rusya'ya yönelik yaptırımların bir sonucu olarak yükselen enerji krizi ve artan enflasyona karşı ilk büyük gösteri düzenlendi. 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T16:02+0300

2022-09-24T16:02+0300

2022-09-24T16:02+0300

avrupa'da enerji krizi

ispanya

eylem

fatura

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İspanya Memurlar ve Serbest Çalışanlar Sendikasının (CSIF) çağrısıyla başkent Madrid'de düzenlenen gösteriye katılan binlerce kişi, "sosyal yoksullaşmaya karşı adil bir maaş artışı, düzgün bir emeklilik ve kaliteli kamu hizmeti" talebiyle yürüdü.Kent merkezinde, meclis binasından Colon Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşün sonunda okunan manifestoda sol koalisyon hükümetinden, işçilerin fiyat artışlarına karşı mücadele etmesine yardımcı olması, gerekli kaynakları sağlayarak kaliteli kamu hizmetlerini garanti etmesi ve emekli maaşlarının geleceği konusunda şeffaf ve objektif bir tartışma başlatıp, etkili ekonomik önlemler alması talep edildi.Başbakan Pedro Sanchez'i gerekli ekonomik önlemleri almamakla suçlayan, soyadını vermek istemeyen sendika üyesi Eduardo, "Her şey çok pahalandı. Elektrikten, çarşı pazar masraflarımıza kadar her şey iki katına çıktı. Bu durum daha fazla böyle devam edemez. Adil bir maaşı hak ediyoruz." diye konuştu.Memur olan Elenora da "Hükümet (Zor bir kış geçecek) diyor ama biz zaten yazı zor geçirdik. Gençler sadece ailelerinin yardımları sayesinde ayakta durabiliyor. Ay sonunu getiremeyen halktan kimse tasarruf yapmasını beklemesin." ifadelerini kullandı.İspanya'da son 3 aydır enflasyon iki haneli rakamlarda (yüzde 10,2 ila 10,5) seyrediyor.Ülkedeki diğer sektörlerin işçi sendikaları da ekonomik sorunlara karşı gelecek haftalarda gösteriler yapacaklarını duyurdu.

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