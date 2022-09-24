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https://sputniknews.com.tr/20220924/elon-musk-irandaki-protestolar-icin-starlinki-aktif-edecegini-duyurdu-1061575719.html
Elon Musk, İran'daki protestolar için Starlink'i aktif edeceğini duyurdu
Elon Musk, İran'daki protestolar için Starlink'i aktif edeceğini duyurdu
SpaceX ve Tesla şirketinin CEO’su Elon Musk, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından protestoların sürdüğü İran'da uydu interneti sistemi projesi Starlink’in aktif... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T00:46+0300
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İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınmasının ardından yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümünün yankıları sürüyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Hazine Bakanlığı'nın aldığı karara atıfta bulunarak İranlılara "internet özgürlüğünü ve özgür bilgi akışını ilerletmek için" harekete geçtiğini söyledi.ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımlara rağmen İranlılara sunulan internet hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel lisans yayımlamıştı. Elon Musk, Blinken'in tweet'ine "Starlink aktif hale getiriliyor" yanıtını verdi.Musk, daha Starlink uydu sisteminin İran'daki insanlara internet sağlayıp sağlayamayacağını soran bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıtta, "Starlink bu konuda İran yaptırımlarından muafiyet isteyecek" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20220923/abd-irandaki-internet-hizmetlerinin-genisletilmesine-izin-veren-lisans-yayimladi-1061565811.html
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antony blinken, abd, elon musk, iran

Elon Musk, İran'daki protestolar için Starlink'i aktif edeceğini duyurdu

00:46 24.09.2022 (güncellendi: 00:57 24.09.2022)
© AP Photo / Patrick PleulElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Patrick Pleul
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SpaceX ve Tesla şirketinin CEO’su Elon Musk, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından protestoların sürdüğü İran'da uydu interneti sistemi projesi Starlink’in aktif hale getirileceğini söyledi.
İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınmasının ardından yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümünün yankıları sürüyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Hazine Bakanlığı'nın aldığı karara atıfta bulunarak İranlılara "internet özgürlüğünü ve özgür bilgi akışını ilerletmek için" harekete geçtiğini söyledi.
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımlara rağmen İranlılara sunulan internet hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel lisans yayımlamıştı.
Elon Musk, Blinken'in tweet'ine "Starlink aktif hale getiriliyor" yanıtını verdi.
Musk, daha Starlink uydu sisteminin İran'daki insanlara internet sağlayıp sağlayamayacağını soran bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıtta, "Starlink bu konuda İran yaptırımlarından muafiyet isteyecek" demişti.
ABD-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
DÜNYA
ABD, İran’daki internet hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine izin veren lisans yayımladı
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