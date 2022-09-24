https://sputniknews.com.tr/20220924/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-bu-savasta-ukraynanin-yanindayiz-1061581745.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ‘Bu savaşta Ukrayna’nın yanındayız’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ‘Bu savaşta Ukrayna’nın yanındayız’

Katıldığı televizyon programında “Bu savaşta Ukrayna’nın yanındayız” diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın... 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T12:50+0300

2022-09-24T12:50+0300

2022-09-24T12:52+0300

politika

ibrahim kalın

recep tayyip erdoğan

ukrayna

rusya

denge

güç dengesi

barış

ukrayna krizi

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda ‘Ukrayna’nın yanında olduğunu’ söyledi.Kalın, NTV'de katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada “Rusya'nın yapmak istediği referandum kararını tanımıyoruz. Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Bu savaşta Ukrayna'nın yanındayız. Savaşın sona ermesi için çaba gösteren tek ülke Türkiye. Savaş ilk başladığında da bizim öngörümüz savaşın uzun süreceği yönündeydi. Şu andaki görüntü savaşın uzayacağı yönünde" ifadelerini kullandı.Öte yandan, Kalın’ın söz konusu açıklamalarının, Türkiye’nin askeri operasyonun başından beri izlediği barış ve denge politikasıyla çeliştiği görüldü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın askeri operasyonunun başladığı 24 Şubat’tan bu yana yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin arabulucu konumunun altını çizmişti ve Türkiye’nin Rusya’yla siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerinin ‘ileri düzeyde olduğunu’ kaydetmişti.Erdoğan ‘denge politikasına devam’ demiştiErdoğan ayrıca, Sırbistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda Batı’nın Rusya’ya yönelik politikalarını ‘tahrik edici bulduğunu’ söylemişti ve “Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra da yine denge politikasını gütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.‘Rusya hafife alınacak bir ülke değil’Aynı ziyarette “Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil” diyen Erdoğan, bu ayın başında Rusya lideri Putin’le yaptığı görüşmede ise Putin’in tahıl koridoru eleştirisine hak vererek “Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil” demişti.

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ibrahim kalın, recep tayyip erdoğan, ukrayna, rusya, denge, güç dengesi, barış, ukrayna krizi