https://sputniknews.com.tr/20220924/cin-disisleri-bakani-ukrayna-krizini-cozmeye-yonelik-cabalari-destekliyoruz-1061587930.html
Çin Dışişleri Bakanı: Ukrayna krizini çözmeye yönelik çabaları destekliyoruz
Çin Dışişleri Bakanı: Ukrayna krizini çözmeye yönelik çabaları destekliyoruz
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin'in Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulmaya yönelik tüm çabalara destek verdiğini belirterek ilgili tüm taraflara bu krizin... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T20:44+0300
2022-09-24T20:44+0300
2022-09-24T20:44+0300
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında konuşan Vang, “Çin, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümüne yardımcı olan tüm çabalara destek veriyor” ifadelerini kullandı.Halihazırda önceliğin, ateşkesin sağlamak ve görüşmeleri başlatmak olduğunu kaydeden Vang, temel çözümün, tüm tarafların rasyonel kaygılarını dikkate alması ve dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisini inşa etmesi gerektiğini dile getirdi.Bakan, “Tüm tarafları, krizin yayılma etkisini önlemeye, kalkınmakta olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını sağlamaya çağırıyoruz” diye konuştu.
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çin, ukrayna, rusya, bm genel kurulu
çin, ukrayna, rusya, bm genel kurulu
Çin Dışişleri Bakanı: Ukrayna krizini çözmeye yönelik çabaları destekliyoruz
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin'in Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulmaya yönelik tüm çabalara destek verdiğini belirterek ilgili tüm taraflara bu krizin yayılmasına izin vermeme çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında konuşan Vang, “Çin, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümüne yardımcı olan tüm çabalara destek veriyor” ifadelerini kullandı.
Halihazırda önceliğin, ateşkesin sağlamak ve görüşmeleri başlatmak olduğunu kaydeden Vang, temel çözümün, tüm tarafların rasyonel kaygılarını dikkate alması ve dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisini inşa etmesi gerektiğini dile getirdi.
Bakan, “Tüm tarafları, krizin yayılma etkisini önlemeye, kalkınmakta olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını sağlamaya çağırıyoruz” diye konuştu.