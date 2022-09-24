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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Çin Dışişleri Bakanı: Ukrayna krizini çözmeye yönelik çabaları destekliyoruz
Çin Dışişleri Bakanı: Ukrayna krizini çözmeye yönelik çabaları destekliyoruz
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin'in Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulmaya yönelik tüm çabalara destek verdiğini belirterek ilgili tüm taraflara bu krizin... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
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2022-09-24T20:44+0300
ukrayna krizi
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında konuşan Vang, “Çin, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümüne yardımcı olan tüm çabalara destek veriyor” ifadelerini kullandı.Halihazırda önceliğin, ateşkesin sağlamak ve görüşmeleri başlatmak olduğunu kaydeden Vang, temel çözümün, tüm tarafların rasyonel kaygılarını dikkate alması ve dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisini inşa etmesi gerektiğini dile getirdi.Bakan, “Tüm tarafları, krizin yayılma etkisini önlemeye, kalkınmakta olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını sağlamaya çağırıyoruz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220915/avrupa-harakiri-yapiyor-diyen-american-conservative-sonunda-avrupanin-kurtaricisi-orban-olabilir-1061226571.html
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çin, ukrayna, rusya, bm genel kurulu
çin, ukrayna, rusya, bm genel kurulu

Çin Dışişleri Bakanı: Ukrayna krizini çözmeye yönelik çabaları destekliyoruz

20:44 24.09.2022
© AFP 2022 / BRYAN R. SMITHÇin Dışişleri Bakanı Vang Yi
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© AFP 2022 / BRYAN R. SMITH
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin'in Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulmaya yönelik tüm çabalara destek verdiğini belirterek ilgili tüm taraflara bu krizin yayılmasına izin vermeme çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında konuşan Vang, “Çin, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümüne yardımcı olan tüm çabalara destek veriyor” ifadelerini kullandı.
Halihazırda önceliğin, ateşkesin sağlamak ve görüşmeleri başlatmak olduğunu kaydeden Vang, temel çözümün, tüm tarafların rasyonel kaygılarını dikkate alması ve dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisini inşa etmesi gerektiğini dile getirdi.
Bakan, “Tüm tarafları, krizin yayılma etkisini önlemeye, kalkınmakta olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını sağlamaya çağırıyoruz” diye konuştu.
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