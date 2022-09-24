https://sputniknews.com.tr/20220924/cin-disisleri-bakani-ukrayna-krizini-cozmeye-yonelik-cabalari-destekliyoruz-1061587930.html

Çin Dışişleri Bakanı: Ukrayna krizini çözmeye yönelik çabaları destekliyoruz

Çin Dışişleri Bakanı: Ukrayna krizini çözmeye yönelik çabaları destekliyoruz

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin'in Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulmaya yönelik tüm çabalara destek verdiğini belirterek ilgili tüm taraflara bu krizin... 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T20:44+0300

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında konuşan Vang, “Çin, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümüne yardımcı olan tüm çabalara destek veriyor” ifadelerini kullandı.Halihazırda önceliğin, ateşkesin sağlamak ve görüşmeleri başlatmak olduğunu kaydeden Vang, temel çözümün, tüm tarafların rasyonel kaygılarını dikkate alması ve dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisini inşa etmesi gerektiğini dile getirdi.Bakan, “Tüm tarafları, krizin yayılma etkisini önlemeye, kalkınmakta olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını sağlamaya çağırıyoruz” diye konuştu.

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