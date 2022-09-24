https://sputniknews.com.tr/20220924/chp-sozcusu-oztrak-tuketici-kredisi-faizleri-yuzde-20lerden-yuzde-30lara-ve-ustune-cikti-1061573410.html

CHP Sözcüsü Öztrak: Tüketici kredisi faizleri yüzde 20’lerden yüzde 30’lara ve üstüne çıktı

CHP Sözcüsü Öztrak: Tüketici kredisi faizleri yüzde 20’lerden yüzde 30’lara ve üstüne çıktı

CHP Sözcüsü Öztrak, Merkez Bankası faiz indirirken bankalarda tüketici kredisi faizlerinin yüzde 20’lerden yüzde 30’lara çıktığını kaydetti. 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T00:05+0300

2022-09-24T00:05+0300

2022-09-24T00:07+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

merkez bankası

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına değerlendirdi.Öztrak, yazılı açıklamasında, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini başlattığı 23 Eylül 2021'den bu yana 1 yıl geçtiğini belirtti."Saray hükümeti tam 1 yıl önce, kerameti kendinden menkul 'faiz sebep, enflasyon netice' safsatasını uygulamaya koydu. Merkez Bankası, faiz silahını saraya teslim etti" ifadelerini kullanan Öztrak, o günden bugüne milletin "gün yüzü görmediğini" aktardı.'Dünyada tüketici enflasyonunun en yüksek olduğu 5 ülkeden biriyiz'Öztrak, şu değerlendirmelerde bulundu:'Yüzde 46’dan yüzde 144’e çıkan üretici enflasyonuyla dünya şampiyonuyuz'Kur korumalı mevduat için bu yılın 8 ayında bütçeden ödenen faizin 75.6 milyar liraya çıktığını bildiren Öztrak, bütçeden yapılan faiz harcamalarının 174 milyar lirayı bulduğunu kaydetti.Milletin, sandığın önüne gelmesini dört gözle beklediğini belirten Öztrak, "Cumhuriyetin 2. yüzyılında biz geleceğiz. Hakkı, hukuku ve adaleti yeniden inşa edeceğiz. Güven ortamında katma değerli üretimin önünü açacağız. Üreterek kazandığımız refahı hakça paylaşacağız. Alacağımız sürdürülebilirlik önlemleriyle istikrarı sürekli hale getireceğiz" değerlendirmesini yaptı.

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