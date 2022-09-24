https://sputniknews.com.tr/20220924/bursa-gastrofestte-borek-yarismasi-10-dakika-icinde-16-metre-yedi-1061579994.html

Bursa 'Gastrofest'te börek yarışması: 10 dakika içinde 16 metre yedi

Bursa 'Gastrofest'te börek yarışması: 10 dakika içinde 16 metre yedi

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Gastrofest çerçevesinde düzenlenen 5 bin lira ödüllü yarışmada, 10 dakika içinde 16 metre börek... 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T10:48+0300

2022-09-24T10:48+0300

2022-09-24T10:48+0300

yaşam

bursa

bursa büyükşehir belediyesi

börek

festival

yarışma

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Bursa Merinos Parkı'nda başlayan ve üç gün sürecek Gastrofest'te yemek yeme yarışması düzenlendi.Daha önce yapılan börek yarışmasında 15 metre 60 santimetre börek yiyen Erdem Salman 10 dakikalık süre zarfında Bursa'nın da plakası olan 16 metre börek yiyerek rekorunu egale etti ve 5 bin liranın sahibi oldu.'Bursa'nın plakasına ulaştım'10 dakika içinde 16 metre böreği yiyen Erdem Salman da 5 bin TL'yi törenle aldı. Yarışmada 15 metre börek yiyen Engin İnsel ikinci, beden öğretmeni Gonca Alper de 11 metre börek yiyerek üçüncü oldu.Derece yapabilmek için son bir gün yemek yemediğini ve hazırlandığını kaydeden Erdem Salman, "Bunu bekliyordum. Daha önceki rekorumu kırdım. Çok heyecanlı oldu. 16 metre yiyerek Bursa'nın da plakasına ulaştım. Şampiyon olduğum için mutluyum" diye konuştu.

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bursa, bursa büyükşehir belediyesi, börek, festival, yarışma