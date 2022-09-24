Bursa 'Gastrofest'te börek yarışması: 10 dakika içinde 16 metre yedi
© Bursa BelediyesiBursa Gastrofest
© Bursa Belediyesi
Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Gastrofest çerçevesinde düzenlenen 5 bin lira ödüllü yarışmada, 10 dakika içinde 16 metre börek yiyen yarışmacı birinci olurken, ikinci 15 metre üçüncü olan bir kadın da 11 metre börek yedi.
Bursa Merinos Parkı'nda başlayan ve üç gün sürecek Gastrofest'te yemek yeme yarışması düzenlendi.
Daha önce yapılan börek yarışmasında 15 metre 60 santimetre börek yiyen Erdem Salman 10 dakikalık süre zarfında Bursa'nın da plakası olan 16 metre börek yiyerek rekorunu egale etti ve 5 bin liranın sahibi oldu.
Daha önce yapılan börek yarışmasında 15 metre 60 santimetre börek yiyen Erdem Salman 10 dakikalık süre zarfında Bursa'nın da plakası olan 16 metre börek yiyerek rekorunu egale etti ve 5 bin liranın sahibi oldu.
'Bursa'nın plakasına ulaştım'
10 dakika içinde 16 metre böreği yiyen Erdem Salman da 5 bin TL'yi törenle aldı. Yarışmada 15 metre börek yiyen Engin İnsel ikinci, beden öğretmeni Gonca Alper de 11 metre börek yiyerek üçüncü oldu.
Derece yapabilmek için son bir gün yemek yemediğini ve hazırlandığını kaydeden Erdem Salman, "Bunu bekliyordum. Daha önceki rekorumu kırdım. Çok heyecanlı oldu. 16 metre yiyerek Bursa'nın da plakasına ulaştım. Şampiyon olduğum için mutluyum" diye konuştu.
Derece yapabilmek için son bir gün yemek yemediğini ve hazırlandığını kaydeden Erdem Salman, "Bunu bekliyordum. Daha önceki rekorumu kırdım. Çok heyecanlı oldu. 16 metre yiyerek Bursa'nın da plakasına ulaştım. Şampiyon olduğum için mutluyum" diye konuştu.