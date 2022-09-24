https://sputniknews.com.tr/20220924/biden-dostlugumuz-eskilere-dayaniyor-dedigi-kadini-isaret-etti-o-12-ben-30-yasindaydim-neyse-1061581955.html
Biden, 'Dostluğumuz eskilere dayanıyor' dediği kadını işaret etti: O 12, ben 30 yaşındaydım, neyse
Biden, 'Dostluğumuz eskilere dayanıyor' dediği kadını işaret etti: O 12, ben 30 yaşındaydım, neyse
ABD Başkanı Joe Biden, öğretmenler sendikasının düzenlediği etkinlikte konuşma yaptığı esnada, dinleyiciler arasından önde oturan bir kadını işaret ederek... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T13:22+0300
2022-09-24T13:22+0300
2022-09-24T13:29+0300
dünya
joe biden
pedofili
çocuk istismarı
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ABD'nin 46. Devlet Başkanı 79 yaşındaki Joe Biden, ülkenin en büyük işçi sendikası olan Ulusal Eğitim Derneği'nin başkent Washington'da düzenlediği etkinlikte, konuşma yaptı. Konuşma yaptığı sırada, dinleyiciler arasında en önde oturan bir kadını işaret eden Biden, kendisiyle 'eski bir tanışıklığı' olduğuna atıfta bulundu. Biden, "Bana merhaba demelisin. Dostluğumuz eskilere dayanıyor. O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse. Bu kadın çok şey yapmama yardım etti" ifadelerini kullandı. Daha önce de ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın telefonundaki veriler internete sızmasıyla ailenin soyadı, 'çocuk istismarı' ile gündeme geldi. Hunter Biden'ın yaşı 15’ten küçük kız çocuklarıyla çekildiği uygunsuz fotoğraflar, porno sitelerindeki '12 yaş' araması ve babası Joe Biden’ı 'Pedofil Peter' olarak kaydetmesi açığa çıkmıştı.Hunter Biden’ın Iphone verilerinde, aile sohbet grubu ile yaptığı yazışmalarda, ailesindeki her üyeyi adı ve soyadıyla kaydeden oğul Biden'ın, babasını 'Pedofil Peter' olarak kaydettiği görüldü.Joe Biden’ın daha önce bir internet sitesinde 'Peter Henderson' mahlasıyla üyelik aldığı ortaya çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20220711/joe-bidenin-oglu-hunter-bidenin-telefonu-acildi-pedofili-ve-uyusturucu-skandali-ortaya-cikti--1058602691.html
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joe biden, pedofili, çocuk istismarı
joe biden, pedofili, çocuk istismarı
Biden, 'Dostluğumuz eskilere dayanıyor' dediği kadını işaret etti: O 12, ben 30 yaşındaydım, neyse
13:22 24.09.2022 (güncellendi: 13:29 24.09.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, öğretmenler sendikasının düzenlediği etkinlikte konuşma yaptığı esnada, dinleyiciler arasından önde oturan bir kadını işaret ederek “Bana merhaba demelisin. O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse” dedi.
ABD'nin 46. Devlet Başkanı 79 yaşındaki Joe Biden, ülkenin en büyük işçi sendikası olan Ulusal Eğitim Derneği'nin başkent Washington'da düzenlediği etkinlikte, konuşma yaptı.
Konuşma yaptığı sırada, dinleyiciler arasında en önde oturan bir kadını işaret eden Biden, kendisiyle 'eski bir tanışıklığı' olduğuna atıfta bulundu. Biden, "Bana merhaba demelisin. Dostluğumuz eskilere dayanıyor. O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse. Bu kadın çok şey yapmama yardım etti" ifadelerini kullandı.
Daha önce de ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın telefonundaki veriler internete sızmasıyla ailenin soyadı, 'çocuk istismarı' ile gündeme geldi. Hunter Biden'ın yaşı 15’ten küçük kız çocuklarıyla çekildiği uygunsuz fotoğraflar, porno sitelerindeki '12 yaş' araması ve babası Joe Biden’ı 'Pedofil Peter' olarak kaydetmesi açığa çıkmıştı.
Hunter Biden’ın Iphone verilerinde, aile sohbet grubu ile yaptığı yazışmalarda, ailesindeki her üyeyi adı ve soyadıyla kaydeden oğul Biden'ın, babasını 'Pedofil Peter' olarak kaydettiği görüldü.
Joe Biden’ın daha önce bir internet sitesinde 'Peter Henderson' mahlasıyla üyelik aldığı ortaya çıktı.