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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220924/beyaz-saraydan-turkiyeye-esir-takasi-tesekkuru-1061575244.html
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'esir takası' teşekkürü
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'esir takası' teşekkürü
Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Rusya ile Ukrayna arasında 200'den fazla esirin takası konusunda oynadığı rol nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T00:42+0300
2022-09-24T00:42+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
esir takası
beyaz saray
teşekkür
karine jean-pierre
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasına ilişkin soruyu yanıtladı.ABD'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takasını memnuniyetle karşıladığını belirten Jean-Pierre, takasla 2 ABD vatandaşının da özgürlüğüne kavuştuğuna işaret etti.Jean-Pierre serbest kalan ABD'lilerin bir an önce evlerine dönmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Ayrıca, Suudi Arabistan ve Türkiye hükümetine, Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasında arabuluculuk yaptıkları için teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'ya yönelik 'seyahat etmeyin' uyarısına da dikkati çeken Jean-Pierre, "Ukrayna'ya savaşmak için gitmek doğru değil ve bu kişiler ciddi risklerle karşı karşıya kalıyor. ABD, sizin güvenliğinizi garanti edemez" mesajını verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 esirin mübadelesinin gerçekleştiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220922/erdogan-rusya-ile-ukrayna-arasinda-200-esir-bugun-mubadele-edildi-1061490252.html
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rusya, ukrayna, esir takası, beyaz saray, teşekkür, karine jean-pierre
rusya, ukrayna, esir takası, beyaz saray, teşekkür, karine jean-pierre

Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'esir takası' teşekkürü

00:42 24.09.2022
© AP Photo / Andrew HarnikKarine Jean-Pierre,
Karine Jean-Pierre, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
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Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Rusya ile Ukrayna arasında 200'den fazla esirin takası konusunda oynadığı rol nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasına ilişkin soruyu yanıtladı.
ABD'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takasını memnuniyetle karşıladığını belirten Jean-Pierre, takasla 2 ABD vatandaşının da özgürlüğüne kavuştuğuna işaret etti.
Jean-Pierre serbest kalan ABD'lilerin bir an önce evlerine dönmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Ayrıca, Suudi Arabistan ve Türkiye hükümetine, Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasında arabuluculuk yaptıkları için teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'ya yönelik 'seyahat etmeyin' uyarısına da dikkati çeken Jean-Pierre, "Ukrayna'ya savaşmak için gitmek doğru değil ve bu kişiler ciddi risklerle karşı karşıya kalıyor. ABD, sizin güvenliğinizi garanti edemez" mesajını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 esirin mübadelesinin gerçekleştiğini açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 esirin mübadelesinin bugün yapıldığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
Ukrayna krizi
Erdoğan: Rusya ile Ukrayna arasında 200 esir bugün mübadele edildi
22 Eylül, 00:46
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