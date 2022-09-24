https://sputniknews.com.tr/20220924/ayvacik-aciklarinda-gocmenlerin-bulundugu-bot-batti-4u-cocuk-6-kisi-oldu-1061584998.html

Ayvacık açıklarında göçmenlerin bulunduğu bot battı: 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Ayvacık açıklarında göçmenlerin bulunduğu bot battı: 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kurtarıldı. 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T17:06+0300

2022-09-24T17:06+0300

2022-09-24T17:06+0300

türkiye

çanakkale

göçmen

ayvacık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/18/1061585224_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_30f1429cb90ea28a8e4644244844a922.jpg

Babakale köyü açıklarında bir botun battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye sevk edildi.AFAD ve jandarma ekipleri de kıyıdaki çalışmalar için yönlendirildi.Boğulma tehlikesi geçiren 15 göçmeni kurtararak karaya çıkaran ekipler, 6 kişinin cesetlerine ulaştı.Kayıp ihtimaline karşı arama çalışması sürüyorSahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Babakale'nin 1,5 deniz mili (yaklaşık 3 kilometre) güneyinde seyir halindeki bir balıkçı teknesi tarafından deniz yüzeyinde düzensiz göçmenlerin tespit edildiği ve kurtarma çalışmalarına hemen başlandığı bildirildi.Bölgeye 3 bot ve bir helikopterin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

türkiye

çanakkale

ayvacık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çanakkale, göçmen, ayvacık