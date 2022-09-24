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Ayvacık açıklarında göçmenlerin bulunduğu bot battı: 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti
Ayvacık açıklarında göçmenlerin bulunduğu bot battı: 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kurtarıldı. 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T17:06+0300
2022-09-24T17:06+0300
türkiye
çanakkale
göçmen
ayvacık
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Babakale köyü açıklarında bir botun battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye sevk edildi.AFAD ve jandarma ekipleri de kıyıdaki çalışmalar için yönlendirildi.Boğulma tehlikesi geçiren 15 göçmeni kurtararak karaya çıkaran ekipler, 6 kişinin cesetlerine ulaştı.Kayıp ihtimaline karşı arama çalışması sürüyorSahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Babakale'nin 1,5 deniz mili (yaklaşık 3 kilometre) güneyinde seyir halindeki bir balıkçı teknesi tarafından deniz yüzeyinde düzensiz göçmenlerin tespit edildiği ve kurtarma çalışmalarına hemen başlandığı bildirildi.Bölgeye 3 bot ve bir helikopterin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
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çanakkale, göçmen, ayvacık
çanakkale, göçmen, ayvacık

Ayvacık açıklarında göçmenlerin bulunduğu bot battı: 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

17:06 24.09.2022
© İHA / İPEK YAVAŞ-AW720529Ayvacık açıklarında göçmenlerin bulunduğu bot battı: 4'ü çocuk 6 kişi öldü
Ayvacık açıklarında göçmenlerin bulunduğu bot battı: 4'ü çocuk 6 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© İHA / İPEK YAVAŞ-AW720529
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kurtarıldı.
Babakale köyü açıklarında bir botun battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye sevk edildi.
AFAD ve jandarma ekipleri de kıyıdaki çalışmalar için yönlendirildi.
Boğulma tehlikesi geçiren 15 göçmeni kurtararak karaya çıkaran ekipler, 6 kişinin cesetlerine ulaştı.

Kayıp ihtimaline karşı arama çalışması sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Babakale'nin 1,5 deniz mili (yaklaşık 3 kilometre) güneyinde seyir halindeki bir balıkçı teknesi tarafından deniz yüzeyinde düzensiz göçmenlerin tespit edildiği ve kurtarma çalışmalarına hemen başlandığı bildirildi.
Bölgeye 3 bot ve bir helikopterin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Sahil Güvenlik botları ve bahse konu balıkçı teknesi tarafından toplamda 15 düzensiz göçmen (7 çocuk, 8 yetişkin) deniz yüzeyinden sağ kurtarılmış, 6 düzensiz göçmenin (4 çocuk, 2 yetişkin) cansız bedenine ulaşılmıştır. Göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda; Yunan Sahil Güvenliği tarafından Midilli Adası önlerinde durduruldukları, bulundukları lastik botun Yunan güvenlik güçlerince patlatılarak Türk kara sularına yakın bir noktada geri itildikleri ve lastik botun su alarak battığı bilgisi alınmıştır. Kayıp olabileceği değerlendirilen düzensiz göçmen/göçmenlerin bulunması maksadıyla bir Sahil Güvenlik helikopteri, 3 Sahil Güvenlik botu ve bir dron ile arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir."
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