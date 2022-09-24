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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220924/almanyada-artan-enerji-fiyatlarinin-toplumsal-olaylari-koruklemesinden-endise-ediliyor-1061582989.html
Almanya'da artan enerji fiyatlarının toplumsal olayları körüklemesinden endişe ediliyor
Almanya'da artan enerji fiyatlarının toplumsal olayları körüklemesinden endişe ediliyor
Almanya'da Federal Kriminal Dairesi (BKA), artan enerji ve gıda fiyatları ile nedeniyle iç güvenliği bozacak toplumsal olayların baş gösterebileceği konusunda... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T15:06+0300
2022-09-24T15:06+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
eylem
enerji
gıda
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Tagesspiegel gazetesinin BKA kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Almanya'da nüfusun önemli bir kısmının, siyasi kararlar nedeniyle varlıklarının tehdit altında olduğunu hissetmeleri durumunda Kovid-19 tedbirlerine karşı yapılan protestolara benzer bir durum beklenebileceği ifade edildi.BKA'nın kurum içi yazışmalarında artan enerji ve gıda fiyatlarının toplumsal olayları körükleyebileceği buna göre önlemler alınması istendiği belirtildi.Yazışmalarda, radikal grupların mevcut krizi kendi amaçları doğrultusunda kullanma girişimleri olabileceği uyarısında bulunuldu.BKA'nın kurum içi yazışmalarında Kovid-19 salgınıyla mücadele politikalarına karşı düzenlenen protestolara benzer gösteriler ve suç eylemlerinin beklendiğine işaret edildi.
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almanya, eylem, enerji, gıda
almanya, eylem, enerji, gıda

Almanya'da artan enerji fiyatlarının toplumsal olayları körüklemesinden endişe ediliyor

15:06 24.09.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSENHamburg, Almanya
Hamburg, Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSEN
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Almanya'da Federal Kriminal Dairesi (BKA), artan enerji ve gıda fiyatları ile nedeniyle iç güvenliği bozacak toplumsal olayların baş gösterebileceği konusunda uyardı.
Tagesspiegel gazetesinin BKA kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Almanya'da nüfusun önemli bir kısmının, siyasi kararlar nedeniyle varlıklarının tehdit altında olduğunu hissetmeleri durumunda Kovid-19 tedbirlerine karşı yapılan protestolara benzer bir durum beklenebileceği ifade edildi.
BKA'nın kurum içi yazışmalarında artan enerji ve gıda fiyatlarının toplumsal olayları körükleyebileceği buna göre önlemler alınması istendiği belirtildi.
Yazışmalarda, radikal grupların mevcut krizi kendi amaçları doğrultusunda kullanma girişimleri olabileceği uyarısında bulunuldu.
BKA'nın kurum içi yazışmalarında Kovid-19 salgınıyla mücadele politikalarına karşı düzenlenen protestolara benzer gösteriler ve suç eylemlerinin beklendiğine işaret edildi.
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