Adalet Bakanı Bozdağ: 20 yıldır iktidardayız, kimsenin yaşam tarzına müdahale etmedik

"Bakın, son günlerde Kayseri'de askeri bir fabrikada biri çıkmış, 'Buraya başörtülü, çember sakallı, pardösülü olanlar giremez.' diye kendince yazı yazıyor. İstanbul'da bir okulda, 'Başörtülü gelen stajyeri bu okula kabul edemeyiz.' diyen bir başkası daha çıkıyor. Ne zaman çıkıyor, AK Parti iktidardayken çıkıyor. Şu cürete bak. Biz yasakları kaldırmışız, 'Hiç kimse eğitim, öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.' diyen anayasa hükmüne hayat vermişiz, 'Herkes kanunun önünde eşittir.' ilkesini tam hayata geçirmişiz, 'Herkes her tür kamu hizmetlerine girme hakkına, çalışma ve sözleşme hürriyetine sahipken anayasamıza göre ve görevin gerektirdiği niteliklerden başka çalışmak için hiçbir nitelik aranmaz.' derken birileri kalkıp buradan kendine güç vehmedip anayasayı da yasalarımızı da ayaklar altına alan, tanımayan adımlar atıyor. Şimdi yapıyorlar bunu, Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanı olduğu Cumhur İttifakı'nın iktidar olduğu dönemde. Allah muhafaza, bir de bunların imkanı olsa kim bilir neler yapacaklar."