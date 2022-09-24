Türkiye
CANLI | Rusya’ya bağlanma referandumu sırasında Zaporojye’ye sızan Ukraynalı sabotajcılar engellendi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220924/abdde-cumhuriyetciler-amerikan-ruyasini-anlatmak-isterken-rusyada-cekilmis-goruntuleri-kullandi-1061580877.html
ABD'de Cumhuriyetçiler, 'Amerikan Rüyası'nı anlatmak isterken Rusya'da çekilmiş görüntüleri kullandı
ABD'de Cumhuriyetçiler, 'Amerikan Rüyası'nı anlatmak isterken Rusya'da çekilmiş görüntüleri kullandı
ABD'de Cumhuriyetçiler, ‘Amerika’ya Bağlılık’ hazırladıkları kampanya videosunda, Rusya'nın Volgograd bölgesinde bulunan petrol sondaj kulesinin görüntülerini... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T12:27+0300
2022-09-24T12:44+0300
dünya
abd
rusya
cumhuriyetçiler partisi
petrol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/18/1061580991_0:128:591:460_1920x0_80_0_0_22909325d41076e9a1c41fb0f86cbef4.png
ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, ‘Amerika’ya Bağlılık’ gündemlerinin bir parçası olarak yayınladıkları kampanya videosunda, Rusya’nın Volgograd bölgesinde çekilmiş görüntüleri kullandı.Videoda anlatıcının, “Amerikan hikayesinin zengin mirasını ve 'Amerikan Rüyası'nın coşkusunu kutluyoruz” dediği esnada Rusya'nın Volgograd bölgesindeki bir sondaj kulesinin görüntüleri yer aldı. Amerika'nın sahip olduğu enerji kaynaklarına atıfta bulunan görüntüler, Rus film yapımcısı Serg Grbanoff'a ait Shutterstock görüntüleri. HuffPost'a konuyla ilgili konuşan Rus yapımcı Grbanoff, bu sahneyi Rusya'nın Volgograd bölgesinde çektiğini aktardı. Shutterstock'un web sitesinde, orijinal çekim görüntülerine ulaşılabilir.Cumhuriyetçilerin yayınladıkları videoda Grbanoff'un bir çalışması daha kullanıldı.Başka bir sahnede, bir çocuk oyuncak uçakla bir tarlada, gülümseyerek koşarken görülüyor. Ekranda Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıfta bulunan “Özgürlük ve mutluluğun peşinde” cümlesi beliriyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/18/1061580991_0:73:591:516_1920x0_80_0_0_8d9f2fd77ed33afec4d19013210f8fc2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, cumhuriyetçiler partisi, petrol
abd, rusya, cumhuriyetçiler partisi, petrol

ABD'de Cumhuriyetçiler, 'Amerikan Rüyası'nı anlatmak isterken Rusya'da çekilmiş görüntüleri kullandı

12:27 24.09.2022 (güncellendi: 12:44 24.09.2022)
ABD'de Cumhuriyetçiler, hazırladıkları kampanya videosunda, Rusya'nın Volgograd bölgesinde çekilen görüntüleri kullandı
ABD'de Cumhuriyetçiler, hazırladıkları kampanya videosunda, Rusya'nın Volgograd bölgesinde çekilen görüntüleri kullandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
Abone olTelegram
ABD'de Cumhuriyetçiler, ‘Amerika’ya Bağlılık’ hazırladıkları kampanya videosunda, Rusya'nın Volgograd bölgesinde bulunan petrol sondaj kulesinin görüntülerini kullandı.
ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, ‘Amerika’ya Bağlılık’ gündemlerinin bir parçası olarak yayınladıkları kampanya videosunda, Rusya’nın Volgograd bölgesinde çekilmiş görüntüleri kullandı.

Videoda anlatıcının, “Amerikan hikayesinin zengin mirasını ve 'Amerikan Rüyası'nın coşkusunu kutluyoruz” dediği esnada Rusya'nın Volgograd bölgesindeki bir sondaj kulesinin görüntüleri yer aldı.

Amerika'nın sahip olduğu enerji kaynaklarına atıfta bulunan görüntüler, Rus film yapımcısı Serg Grbanoff'a ait Shutterstock görüntüleri.
HuffPost'a konuyla ilgili konuşan Rus yapımcı Grbanoff, bu sahneyi Rusya'nın Volgograd bölgesinde çektiğini aktardı. Shutterstock'un web sitesinde, orijinal çekim görüntülerine ulaşılabilir.


Cumhuriyetçilerin yayınladıkları videoda Grbanoff'un bir çalışması daha kullanıldı.

Başka bir sahnede, bir çocuk oyuncak uçakla bir tarlada, gülümseyerek koşarken görülüyor. Ekranda Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıfta bulunan “Özgürlük ve mutluluğun peşinde” cümlesi beliriyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала