https://sputniknews.com.tr/20220924/abdde-cumhuriyetciler-amerikan-ruyasini-anlatmak-isterken-rusyada-cekilmis-goruntuleri-kullandi-1061580877.html

ABD'de Cumhuriyetçiler, 'Amerikan Rüyası'nı anlatmak isterken Rusya'da çekilmiş görüntüleri kullandı

ABD'de Cumhuriyetçiler, 'Amerikan Rüyası'nı anlatmak isterken Rusya'da çekilmiş görüntüleri kullandı

ABD'de Cumhuriyetçiler, ‘Amerika’ya Bağlılık’ hazırladıkları kampanya videosunda, Rusya'nın Volgograd bölgesinde bulunan petrol sondaj kulesinin görüntülerini... 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T12:27+0300

2022-09-24T12:27+0300

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ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, ‘Amerika’ya Bağlılık’ gündemlerinin bir parçası olarak yayınladıkları kampanya videosunda, Rusya’nın Volgograd bölgesinde çekilmiş görüntüleri kullandı.Videoda anlatıcının, “Amerikan hikayesinin zengin mirasını ve 'Amerikan Rüyası'nın coşkusunu kutluyoruz” dediği esnada Rusya'nın Volgograd bölgesindeki bir sondaj kulesinin görüntüleri yer aldı. Amerika'nın sahip olduğu enerji kaynaklarına atıfta bulunan görüntüler, Rus film yapımcısı Serg Grbanoff'a ait Shutterstock görüntüleri. HuffPost'a konuyla ilgili konuşan Rus yapımcı Grbanoff, bu sahneyi Rusya'nın Volgograd bölgesinde çektiğini aktardı. Shutterstock'un web sitesinde, orijinal çekim görüntülerine ulaşılabilir.Cumhuriyetçilerin yayınladıkları videoda Grbanoff'un bir çalışması daha kullanıldı.Başka bir sahnede, bir çocuk oyuncak uçakla bir tarlada, gülümseyerek koşarken görülüyor. Ekranda Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıfta bulunan “Özgürlük ve mutluluğun peşinde” cümlesi beliriyor.

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abd, rusya, cumhuriyetçiler partisi, petrol