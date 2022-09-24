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https://sputniknews.com.tr/20220924/14-yasindaki-cocuga-cinsel-istismarda-bulunmustu-savunulacak-tarafim-yok-pismanim-1061580776.html
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu: Savunulacak tarafım yok, pişmanım
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu: Savunulacak tarafım yok, pişmanım
İzmit’te okul çıkışında otobüse binen 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduktan sonra tutuklanan şahıs, ilk duruşmasında uyuşturucu etkisinde... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T12:01+0300
2022-09-24T12:01+0300
yaşam
cinsel taciz
çocuklara cinsel taciz
tutuklama
tutuklama kararı
hapis
hapis cezası
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9 Haziran tarihinde İzmit’te bir halk otobüsünde meydana gelen olayda, M.Ş. isimli şahıs otobüsün ön kısmında ayakta seyahat ettiği esnada bir kadına temas etti.Durumu gören otobüs şoförü, şahsı uyardı. Uyarının ardından otobüsün arka kısmına geçen M.Ş., bu kez ise okuldan çıkarak evine gitmek için halk otobüsüne binen 14 yaşındaki N.B. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.Olayın ardından yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 2 aylık tutukluluk sürecinin ardından hakim karşısına çıkarılan şahıs ifadesinde iddianamede geçenlerin tamamını kabul ederken, savcı mütalaasında sanığın 8 ila 15 yıl arasında cezalandırılmasını talep etti.'Uyuşturucu etkisinde yaptım'Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. İddianame, çocuğun basit cinsel istismarı suçlaması mahkeme tarafından kabul edildi.Kocaeli Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk celse görüldü. Davada tutuklu sanık M.Ş. ile avukatı ve mağdur N.B. ile ailesi ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada ilk sözü alan sanık M.Ş. olay tarihinde uyuşturucu etkisinde olduğunu söyleyerek söze başladı. M.Ş. savunmasında, "İddianamede ne yazıyorsa doğrudur. Savunulacak bir yanım yoktur pişmanım. Başka bir diyeceğim yok" dedi.
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cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz, tutuklama, tutuklama kararı, hapis, hapis cezası
cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz, tutuklama, tutuklama kararı, hapis, hapis cezası

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu: Savunulacak tarafım yok, pişmanım

12:01 24.09.2022
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© AA
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İzmit’te okul çıkışında otobüse binen 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduktan sonra tutuklanan şahıs, ilk duruşmasında uyuşturucu etkisinde olduğunu ve savunulacak bir yanının olmadığını söyledi.
9 Haziran tarihinde İzmit’te bir halk otobüsünde meydana gelen olayda, M.Ş. isimli şahıs otobüsün ön kısmında ayakta seyahat ettiği esnada bir kadına temas etti.

Durumu gören otobüs şoförü, şahsı uyardı. Uyarının ardından otobüsün arka kısmına geçen M.Ş., bu kez ise okuldan çıkarak evine gitmek için halk otobüsüne binen 14 yaşındaki N.B. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

Olayın ardından yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 2 aylık tutukluluk sürecinin ardından hakim karşısına çıkarılan şahıs ifadesinde iddianamede geçenlerin tamamını kabul ederken, savcı mütalaasında sanığın 8 ila 15 yıl arasında cezalandırılmasını talep etti.

'Uyuşturucu etkisinde yaptım'

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. İddianame, çocuğun basit cinsel istismarı suçlaması mahkeme tarafından kabul edildi.

Kocaeli Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk celse görüldü. Davada tutuklu sanık M.Ş. ile avukatı ve mağdur N.B. ile ailesi ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada ilk sözü alan sanık M.Ş. olay tarihinde uyuşturucu etkisinde olduğunu söyleyerek söze başladı. M.Ş. savunmasında, "İddianamede ne yazıyorsa doğrudur. Savunulacak bir yanım yoktur pişmanım. Başka bir diyeceğim yok" dedi.
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