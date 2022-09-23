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'Yaşam dünyanın dışında başladı' teorisine kanıt: Japon bilim insanları asteroit tozunda su buldu
'Yaşam dünyanın dışında başladı' teorisine kanıt: Japon bilim insanları asteroit tozunda su buldu
Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), bugün, Dünya’ya 300 milyon km uzaklıkta olan asteroit Ryugu'dan elde edilen numunede su bulduğunu açıkladı... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
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2022-09-23T18:31+0300
asteroit
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su
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JAXA’dan yapılan açıklamada “Numune içinde bir kristal içinde hapsolmuş sıvı su keşfedildi. Bu su, bir zamanlar Ryugu ana gövdesinde bulunan, tuz ve organik maddeleri içeren karbonatlı suydu” ifadelerini kullanıldı. Açıklamada mercan resifleri şeklindeki kristallerin sıvı sudan büyüdüğünün altını çizildi. Japon bilim insanları numunenin ayrıca birçok küçük mıknatısa benzeyen ve doğal bir sabit disk gibi davranan, geçmişin manyetik alanını kaydeden manyetik mineraller içerdiğini de ifade etti. Uzmanlar, buluşun anlamının yaşamın dünya dışında ortaya çıktığı teorisini güçlendirdiğini ifade etti.Hayabusa-2 uzay sondası, 2014 yılında Dünya’ya 300 milyon km uzaklıktaki Ryugu Asteroidinden numune almak amacıyla fırlatıldı ve iki yıl önce numuneyi içeren bir kapsülü bırakmak için Dünya'nın yörüngesine geri dönmüştü. O tarihten itibaren Japon bilim insanları numuneleri inceliyorlardı.
https://sputniknews.com.tr/20220427/arastirma-dnanin-yapi-taslari-dunyaya-meteorlarla-gelmis-olabilir-1055889812.html
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asteroit, japonya, su
asteroit, japonya, su

'Yaşam dünyanın dışında başladı' teorisine kanıt: Japon bilim insanları asteroit tozunda su buldu

18:26 23.09.2022 (güncellendi: 18:31 23.09.2022)
© DHAasteroit tozunda su
asteroit tozunda su - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© DHA
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Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), bugün, Dünya’ya 300 milyon km uzaklıkta olan asteroit Ryugu'dan elde edilen numunede su bulduğunu açıkladı. Uzmanlar, buluşun ‘yaşamın dünya dışında ortaya çıktığı’ teorisini güçlendirdiğini belirtti.
JAXA’dan yapılan açıklamada “Numune içinde bir kristal içinde hapsolmuş sıvı su keşfedildi. Bu su, bir zamanlar Ryugu ana gövdesinde bulunan, tuz ve organik maddeleri içeren karbonatlı suydu” ifadelerini kullanıldı. Açıklamada mercan resifleri şeklindeki kristallerin sıvı sudan büyüdüğünün altını çizildi.
Japon bilim insanları numunenin ayrıca birçok küçük mıknatısa benzeyen ve doğal bir sabit disk gibi davranan, geçmişin manyetik alanını kaydeden manyetik mineraller içerdiğini de ifade etti.
© DHAUzmanlar, buluşun anlamının yaşamın dünya dışında ortaya çıktığı teorisini güçlendirdiğini ifade etti.
Uzmanlar, buluşun anlamının yaşamın dünya dışında ortaya çıktığı teorisini güçlendirdiğini ifade etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
Uzmanlar, buluşun anlamının yaşamın dünya dışında ortaya çıktığı teorisini güçlendirdiğini ifade etti.
© DHA
Uzmanlar, buluşun anlamının yaşamın dünya dışında ortaya çıktığı teorisini güçlendirdiğini ifade etti.
Hayabusa-2 uzay sondası, 2014 yılında Dünya’ya 300 milyon km uzaklıktaki Ryugu Asteroidinden numune almak amacıyla fırlatıldı ve iki yıl önce numuneyi içeren bir kapsülü bırakmak için Dünya'nın yörüngesine geri dönmüştü.
O tarihten itibaren Japon bilim insanları numuneleri inceliyorlardı.
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