https://sputniknews.com.tr/20220923/universite-icin-avrupaya-giden-mersinli-hande-macit-almanyada-duses-oldu-1061543709.html
Üniversite için Avrupa'ya giden Mersinli Hande Macit, Almanya'da 'düşes' oldu
Üniversite için Avrupa'ya giden Mersinli Hande Macit, Almanya'da 'düşes' oldu
Mersinli Hande Macit, Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile evlenmesinin ardından ''düşes'' unvanını aldı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T13:30+0300
2022-09-23T13:30+0300
2022-09-23T13:30+0300
yaşam
almanya
mersin
üniversite
kraliyet ailesi
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Mersin'de dünyaya gelen Hande Macit, 12 yıl önce üniversite öğrenimi için Hollanda'ya gitti. Rotterdam kentinde eğitim alan Macit, bir barda Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile tanıştı.Almanya Mecklenburg Veliaht Prensi Georg Alexander ve Mersinli Hande Macit bu eğlencede başlattıkları ilişkiyi evliliğe taşıdı.Hürriyet'in haberine göre, Veliaht prens ile hayatını birleştiren Hande Macit, böylece Mecklenburg Düklüğünde ''düşes'' unvanı aldı.'Prens olduğunu tanıştıktan iki hafta sonra öğrendim'Mutlu olduğunu açıklayan Macit, "Hayatımda çok büyük bir değişim olmadı" diyerek kendisine destek olan herkese teşekkür etti.Hande, “Eğlencede yanıma geldi. Sohbet sonrası telefonumu aldı. Bir hafta sonra Almanya’dan Hollanda’ya geldi. Prens olduğunu tanışmamızdan iki hafta sonra öğrendim” dedi.Eşi ile tanışmadan önce 'Türk kültürünü bilmediğini' dile getiren prens, geçen sürede Tarsus’a seyahat ettiğini ve Türk yemeklerini çok sevdiğini söyledi.Çift, şimdilik Hollanda’nın Rotterdam kentinde yaşasa da ilerleyen yıllarda Macklenburg’a taşınma planları yapıyor.
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almanya, mersin, üniversite, kraliyet ailesi
almanya, mersin, üniversite, kraliyet ailesi
Üniversite için Avrupa'ya giden Mersinli Hande Macit, Almanya'da 'düşes' oldu
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Mersinli Hande Macit, Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile evlenmesinin ardından ''düşes'' unvanını aldı.
Mersin'de dünyaya gelen Hande Macit, 12 yıl önce üniversite öğrenimi için Hollanda'ya gitti. Rotterdam kentinde eğitim alan Macit, bir barda Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile tanıştı.
Almanya Mecklenburg Veliaht Prensi Georg Alexander ve Mersinli Hande Macit bu eğlencede başlattıkları ilişkiyi evliliğe taşıdı.
Hürriyet'in haberine
göre, Veliaht prens ile hayatını birleştiren Hande Macit, böylece Mecklenburg Düklüğünde ''düşes'' unvanı aldı.
'Prens olduğunu tanıştıktan iki hafta sonra öğrendim'
Mutlu olduğunu açıklayan Macit, "Hayatımda çok büyük bir değişim olmadı" diyerek kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
Hande, “Eğlencede yanıma geldi. Sohbet sonrası telefonumu aldı. Bir hafta sonra Almanya’dan Hollanda’ya geldi. Prens olduğunu tanışmamızdan iki hafta sonra öğrendim” dedi.
Eşi ile tanışmadan önce 'Türk kültürünü bilmediğini' dile getiren prens, geçen sürede Tarsus’a seyahat ettiğini ve Türk yemeklerini çok sevdiğini söyledi.
Çift, şimdilik Hollanda’nın Rotterdam kentinde yaşasa da ilerleyen yıllarda Macklenburg’a taşınma planları yapıyor.