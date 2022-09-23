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Ulucak Höyüğü'nde 8 bin 500 yıllık heykelcikler bulundu
Ulucak Höyüğü'nde 8 bin 500 yıllık heykelcikler bulundu
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, üzerinde hayvan motiflerinin yer aldığı, 8 bin 500 yıllık heykelcikler bulundu. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T13:06+0300
2022-09-23T13:10+0300
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin desteğiyle İzmir'in en eski yerleşimi olan 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları sürdürülüyor.Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik'in 2009'da kazı başkanlığını devraldığı höyükteki çalışmalarda, 8 bin 500 yıllık, üzerinde hayvan motiflerinin yer aldığı heykelcikler bulundu.‘İlk evcilleştirmenin yapıldığı yer’Prof. Dr. Çevik, Ulucak Höyüğü'nün İzmir'in ilk yerleşim yeri olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:"Burası günümüzden 8 bin 850 yıl öncesine tarihlenen bir alan. İlk evcilleştirmenin yapıldığı yer. İlk çiftçi yerleşik yaşamının görüldüğü bir alan. Bu yılki kazılarda 4 hayvan figürünü bir de seramik kap üzerine yapılmış koç başı kısmını bulduk. Ulucak'taki kazılarda fantastik hayvan figürleri bulmuyoruz. Genellikle besin olarak tükettikleri hayvanları figürleştirmişler.Kimi zaman bu figürlerin üzerinde çizikler yaparak yünlerini de belirtmişler. Koyun, keçi, sığır, domuz, yaban domuzu gibi imgeler karşımıza çıkıyor. Bu hayvanları beslenme amaçlı kullanıyorlar. Yününden ve sütünden faydalanıyorlar. Şölenler yapıldığı zaman toplu kesimler de yapılıyor.Dönemin insanlarının birlikte yeme-içme ritüellerini gerçekleştirmeleri açısından da önemli. Dolayısıyla insanların hayatlarının belli bir döneminde kesilen ve faydalanılan hayvanlar. Günümüzden 8 bin 500 yıl öncesinde, kil malzemeden yapılmışlar. Bu yönüyle insan figürlerinden eski."
https://sputniknews.com.tr/20220822/antandors-antik-kentinde-2-bin-350-yillik-kibele-heykeli-bulundu-1060237053.html
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heykel, izmir, ritüel
heykel, izmir, ritüel

Ulucak Höyüğü'nde 8 bin 500 yıllık heykelcikler bulundu

13:06 23.09.2022 (güncellendi: 13:10 23.09.2022)
© DHAUlucak Höyüğü 8 bin 500 yıllık heykelcikler
Ulucak Höyüğü 8 bin 500 yıllık heykelcikler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© DHA
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, üzerinde hayvan motiflerinin yer aldığı, 8 bin 500 yıllık heykelcikler bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin desteğiyle İzmir'in en eski yerleşimi olan 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları sürdürülüyor.
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik'in 2009'da kazı başkanlığını devraldığı höyükteki çalışmalarda, 8 bin 500 yıllık, üzerinde hayvan motiflerinin yer aldığı heykelcikler bulundu.

‘İlk evcilleştirmenin yapıldığı yer’

Prof. Dr. Çevik, Ulucak Höyüğü'nün İzmir'in ilk yerleşim yeri olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:
"Burası günümüzden 8 bin 850 yıl öncesine tarihlenen bir alan. İlk evcilleştirmenin yapıldığı yer. İlk çiftçi yerleşik yaşamının görüldüğü bir alan. Bu yılki kazılarda 4 hayvan figürünü bir de seramik kap üzerine yapılmış koç başı kısmını bulduk. Ulucak'taki kazılarda fantastik hayvan figürleri bulmuyoruz. Genellikle besin olarak tükettikleri hayvanları figürleştirmişler.
Kimi zaman bu figürlerin üzerinde çizikler yaparak yünlerini de belirtmişler. Koyun, keçi, sığır, domuz, yaban domuzu gibi imgeler karşımıza çıkıyor. Bu hayvanları beslenme amaçlı kullanıyorlar. Yününden ve sütünden faydalanıyorlar. Şölenler yapıldığı zaman toplu kesimler de yapılıyor.
Dönemin insanlarının birlikte yeme-içme ritüellerini gerçekleştirmeleri açısından da önemli. Dolayısıyla insanların hayatlarının belli bir döneminde kesilen ve faydalanılan hayvanlar. Günümüzden 8 bin 500 yıl öncesinde, kil malzemeden yapılmışlar. Bu yönüyle insan figürlerinden eski."
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