https://sputniknews.com.tr/20220923/turkiyenin-vize-raporu-akpmye-gidiyor-ret-kararlari-yargi-denetimine-acilsin-1061542366.html
Türkiye'nin vize raporu AKPM'ye gidiyor: 'Ret kararları yargı denetimine açılsın'
Türkiye'nin vize raporu AKPM'ye gidiyor: 'Ret kararları yargı denetimine açılsın'
Türk vatandaşlarının 2015’te yüzde 4, 2018’de yüzde 10.45, 2020’de yüzde 13.78 oranında Schengen vizesi başvurusu reddedildi. Bu oran 2021’de ise yüzde... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T12:57+0300
2022-09-23T12:57+0300
2022-09-23T13:02+0300
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vize
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schengen ülkeleri
akpm
avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)
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Türkiye ile AB ülkeleri arasında yaşanan Schengen vize krizi için ekim ayında bir toplantı yapılacak. Ankara, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden (AKPM) tavsiye kararı çıkarmaya uğraşıyor.Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Türkiye’nin vize süreçlerinin kısaltılması, ret kararlarının yargı denetimine açılmasına ilişkin mekanizmaların oluşturulması ve Schengen bilgi sisteminin gözden geçirilmesine ilişkin rapor Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurul gündemine geliyor.AKPM Türk Grubu Başkanı Ziya Altunyaldız tarafından hazırlanan rapor daha önce AKPM Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonunda kabul edilmişti. Bu rapor, Ekim ayında yapılacak AKPM genel kurulunda sunulacak. AKPM’den vize süreçlerine ilişkin tavsiye kararı çıkması beklediklerini ifade eden Altunyaldız şöyle konuştu:'Sistem gözden geçirilmeli'AKPM Türk Grubu Başkanı Altunyaldız'ın hazırladığı raporda başvuru süreçlerinin daha şeffaf bir şekilde izlenebilir olmasının gerekliliği de vurgulanıyor:
https://sputniknews.com.tr/20220901/abden-schengen-redleriyle-ilgili-aciklama-turkiyedeki-oran-kuresel-ortalamanin-biraz-uzerinde-1060671571.html
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vize red,vize başvuru,schengen ret
Türkiye'nin vize raporu AKPM'ye gidiyor: 'Ret kararları yargı denetimine açılsın'
12:57 23.09.2022 (güncellendi: 13:02 23.09.2022) Abone ol
Türk vatandaşlarının 2015’te yüzde 4, 2018’de yüzde 10.45, 2020’de yüzde 13.78 oranında Schengen vizesi başvurusu reddedildi. Bu oran 2021’de ise yüzde 19.02’ye çıktı. Türkiye’nin vize süreçlerinin kısaltılması ve Schengen bilgi sisteminin gözden geçirilmesine ilişkin rapor, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurul gündemine taşınacak.
Türkiye ile AB ülkeleri arasında yaşanan Schengen vize krizi için ekim ayında bir toplantı yapılacak. Ankara, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden (AKPM) tavsiye kararı çıkarmaya uğraşıyor.
Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine
göre; Türkiye’nin vize süreçlerinin kısaltılması, ret kararlarının yargı denetimine açılmasına ilişkin mekanizmaların oluşturulması ve Schengen bilgi sisteminin gözden geçirilmesine ilişkin rapor Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurul gündemine geliyor.
AKPM Türk Grubu Başkanı Ziya Altunyaldız tarafından hazırlanan rapor daha önce AKPM Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonunda kabul edilmişti. Bu rapor, Ekim ayında yapılacak AKPM genel kurulunda sunulacak. AKPM’den vize süreçlerine ilişkin tavsiye kararı çıkması beklediklerini ifade eden Altunyaldız şöyle konuştu:
"Schengen vizesi ile ilgili yaşanan sorunlar son dönemin belki de en karmaşık sorunlarının başında geliyor. Güncel verilere baktığımızda son 8 yılda ülkemizde yaklaşık 6 milyon Schengen başvurusu yapıldığını görüyoruz. 2014 yılında yüzde 4 olan ülkemizden yapılan Schengen vize başvurularına verilen ret cevabının oranı zaman içerisinde yükselerek 2021 itibarıyla yüzde 16,9’a ulaşmış durumda. Diğer bir deyişle dört katına ulaştı. Son sekiz yılda en fazla Schengen vize başvurusu yapan beş ülke arasında söz konusu dönemde ret oranı en fazla artan ülke Türkiye. Mesela ticari fuarlara katılmak isteyen ticaret erbabımız, fuar onayları, konaklamaları, ulaşımları vs. bütün bilgileri teyit edilmiş hâlde bile vize alamıyor. Sağlık sebeplerinden dolayı Schengen üyesi ülkelerde tedavi olmak isteyen vatandaşlarımız vize alamıyor. Okullarından kabul alan öğrencilerimizin vizeleri ya reddediliyor ya da çok geç cevap alınıyor. İşte bu durum aslına bakarsanız toplumun her kesiminden Schengen üyesi ülkelere seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızı yakından ilgilendiriyor."
'Sistem gözden geçirilmeli'
AKPM Türk Grubu Başkanı Altunyaldız'ın hazırladığı raporda başvuru süreçlerinin daha şeffaf bir şekilde izlenebilir olmasının gerekliliği de vurgulanıyor:
"Raporumda, Schengen Bilgi Sistemi’nin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi önerimi sunuyorum. Böylece Schengen Bilgi Sistemi’nde yer alan bilgilerin diğer uygulamalar ve veri tabanlarınca da kullanıma açılması kişilerin özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlalinin önüne geçilmesi mümkün olacak. Bununla birlikte, vize başvuru süreçlerinin daha şeffaf ve izlenebilir olması, vize retlerinin yargı denetimine tabi olmasına dair mekanizmaların kurulması ve önünün açılması, vize süreçlerinin ticari, kültüre, sosyal ve bilimsel iş birliğini engellemeyecek şekilde sürdürülmesi raporumda yer alan diğer hususlar arasında. Raporumun ekim ayı içerisinde AKPM Genel Kurulunda kabul edilerek tavsiye kararı niteliği kazanmasını bekliyoruz."