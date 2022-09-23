Türkiye'nin vize raporu AKPM'ye gidiyor: 'Ret kararları yargı denetimine açılsın'

"Schengen vizesi ile ilgili yaşanan sorunlar son dönemin belki de en karmaşık sorunlarının başında geliyor. Güncel verilere baktığımızda son 8 yılda ülkemizde yaklaşık 6 milyon Schengen başvurusu yapıldığını görüyoruz. 2014 yılında yüzde 4 olan ülkemizden yapılan Schengen vize başvurularına verilen ret cevabının oranı zaman içerisinde yükselerek 2021 itibarıyla yüzde 16,9’a ulaşmış durumda. Diğer bir deyişle dört katına ulaştı. Son sekiz yılda en fazla Schengen vize başvurusu yapan beş ülke arasında söz konusu dönemde ret oranı en fazla artan ülke Türkiye. Mesela ticari fuarlara katılmak isteyen ticaret erbabımız, fuar onayları, konaklamaları, ulaşımları vs. bütün bilgileri teyit edilmiş hâlde bile vize alamıyor. Sağlık sebeplerinden dolayı Schengen üyesi ülkelerde tedavi olmak isteyen vatandaşlarımız vize alamıyor. Okullarından kabul alan öğrencilerimizin vizeleri ya reddediliyor ya da çok geç cevap alınıyor. İşte bu durum aslına bakarsanız toplumun her kesiminden Schengen üyesi ülkelere seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızı yakından ilgilendiriyor."