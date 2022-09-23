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Türkiye, 2022 yılının 8 ayında 32 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Türkiye, 2022 yılının 8 ayında 32 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Türkiye, 2022 yılının ilk 8 ayında toplam 32 milyon 500 bin 190 ziyaretçiyi ağırladı. Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T11:59+0300
2022-09-23T11:59+0300
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Türkiye, 2022 yılının ilk 8 ayında toplam 32 milyon 500 bin 190 ziyaretçiyi ağırladı. İlk 8 aylık dönemde Almanya en çok ziyaretçi gönderen ülke olurken sırasıyla Rusya Federasyonu ikinci, İngiltere de üçüncü sırada yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Ağustos 2022 verilerine göre Türkiye’yi bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 108,48 artışla 29 milyon 334 bin 652 yabancı ziyaret etti. Ağustos ayında da yabancı ziyaretçi sayısı yine geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,32 arttı ve 6 milyon 304 bin 443’e ulaştı. En çok ziyaretçi gönderen ülke Almanya Yılın ilk 8 ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 105,73 artış ve 3 milyon 850 bin 816 kişi ile Almanya birinci, yüzde 22,8 artış ve 3 milyon 3 bin 836 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2.120,57 artış ve 2 milyon 360 bin 404 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi. Türkiye’ye Ağustos 2022’de en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir 858 bin 265 kişi ile Almanya birinci, 806 bin 505 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 550 bin 156 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu. Sıralama, aylık verilerde de değişmedi ve Bulgaristan dördüncü, İran da beşinci sırada yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20220915/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-turkiyenin-her-yerine-ziyaretci-getirmek-istiyoruz-1061219229.html
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türkiye, kültür ve turizm bakanlığı, turizm, rus turist, almanya, rus turistler, ingiltere
türkiye, kültür ve turizm bakanlığı, turizm, rus turist, almanya, rus turistler, ingiltere

Türkiye, 2022 yılının 8 ayında 32 milyon ziyaretçiyi ağırladı

11:59 23.09.2022
İstanbul - turist
İstanbul - turist - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
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Türkiye, 2022 yılının ilk 8 ayında toplam 32 milyon 500 bin 190 ziyaretçiyi ağırladı. Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58.32 arttı.
Türkiye, 2022 yılının ilk 8 ayında toplam 32 milyon 500 bin 190 ziyaretçiyi ağırladı. İlk 8 aylık dönemde Almanya en çok ziyaretçi gönderen ülke olurken sırasıyla Rusya Federasyonu ikinci, İngiltere de üçüncü sırada yer aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Ağustos 2022 verilerine göre Türkiye’yi bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 108,48 artışla 29 milyon 334 bin 652 yabancı ziyaret etti.
Ağustos ayında da yabancı ziyaretçi sayısı yine geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,32 arttı ve 6 milyon 304 bin 443’e ulaştı.

En çok ziyaretçi gönderen ülke Almanya

Yılın ilk 8 ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 105,73 artış ve 3 milyon 850 bin 816 kişi ile Almanya birinci, yüzde 22,8 artış ve 3 milyon 3 bin 836 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2.120,57 artış ve 2 milyon 360 bin 404 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi.
Türkiye’ye Ağustos 2022’de en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir 858 bin 265 kişi ile Almanya birinci, 806 bin 505 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 550 bin 156 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu. Sıralama, aylık verilerde de değişmedi ve Bulgaristan dördüncü, İran da beşinci sırada yer aldı.
Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye'nin her yerine ziyaretçi getirmek istiyoruz
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