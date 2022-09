https://sputniknews.com.tr/20220923/tatili-firsat-bilen-bulgarlar-edirnede-500-euroyla-bagaji-doldurabiliyoruz-ama-fiyatlar-artmis-1061557600.html

Tatili fırsat bilen Bulgarlar, Edirne'de: '500 euroyla bagajı doldurabiliyoruz ama fiyatlar artmış'

Bulgaristan'da 22 Eylül Bağımsızlık Günü tatilinin hafta sonu ile birleştirilmesiyle Bulgar turistler alışveriş için Edirne'ye geldi. 23.09.2022, Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı. Uygulama sonrası Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı, her geçen gün arttı. Bulgaristan'da 22 Eylül Bağımsızlık Günü'nün hafta sona ile birleştirilmesiyle, Bulgarlar, 4 günlük tatilde Edirne'ye akın etti.Otelleri dolduran Bulgarlar, trafiği kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki iş yerleri AVM'ler ve kurulan kent pazarlarından alışveriş yaptı.Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinden gelen Deniz Çerkez,(fotoda sağda) kendisi ve çocuklarının alışverişini Edirne'den yaptığını kaydederek, "Burası bize gayet uygun geliyor. Malum euro yüksek olduğu için burada toptan alışveriş yapabiliyoruz. 500 euro bozdurduğumuzda bir bagaj fulleyip dönebiliyoruz. 500 euro 9 bin lira yapıyor, rahatlıkla her şeyi alabiliyorum. Kendim dahil çoluk çocuğumun alışverişini rahatlıkla yaptım" dedi.Kırcaali'den gelen Renginar Hamit ise kızının okul alışverişini Edirne'den yaptığını belirterek, "Edirne ucuz ve çok güzel. Her zaman geliyoruz. Fiyatlar çok uygun. Giyim daha çok alıyoruz. Çocuk okula başladı, buradan giydirdik. Bütün ihtiyaçlarını buradan aldık. Burada daha uygun fiyatlar, yarı yarıya düşük" diye konuştu.'Edirne'yi çok beğeniyoruz'Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinden gelen Gülçin Durmuş da Edirne'ye alışveriş yapmaya ve gezmeye geldiğini söyleyerek, şunları kaydetti:'Her hafta sonu yoğunluk oluyor'Edirne'de kuruyemiş dükkanı bulunan Orhan Çakıcı, Bulgar turistlerin çok yoğun geldiğini belirterek, "Bulgar geldiği zaman işlerimizde hareket oluyor. Kalite neredeyse oraya geliyorlar, malın iyisini istiyorlar.Yoğunluğumuz her hafta sonu oluyor, diğer günler sakin geçiyor ama Edirne'ye çok katkısı var Bulgar turistin" dedi.Giyim mağazası işleten Emir Furkan Tanrıkulu ise dükkanın müşterisinin büyük bölümünü Bulgar turistin oluşturduğunu belirterek, "Bugün yoğunuz. Gördüğünüz gibi Bulgar müşterilerimiz geliyor. Türk müşterimiz yok, Bulgar müşterimiz var. Sağ olsunlar alışverişlerini yapıyorlar, bize katkıda bulunuyorlar. Döviz kurundan dolayı bizden daha iyi durumdalar" diye konuştu.

