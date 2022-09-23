https://sputniknews.com.tr/20220923/suudi-arabistan-uzay-programi-baslatiyor-programda-kadin-astronot-da-yer-alacak-1061531010.html

Suudi Arabistan uzay programı başlatıyor: 'Programda kadın astronot da yer alacak'

Suudi Arabistan uzay programı başlatıyor: 'Programda kadın astronot da yer alacak'

Suudi Arabistan Uzay Kurumu, ilk yolculuğunu 2023'te yapması planlanan uzay programını hayata geçiriyor. Program kapsamında 2023'te uzaya gönderilmesi... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

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astronot

uzay

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Suudi Arabistan Uzay Kurumu, uzun ve kısa menzilli uzay yolculuğu yapmak üzere deneyimli ulusal kadroları yetiştirmeyi amaçlayan astronotlar programını başlattı.Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, programın Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu hedefleri kapsamında düzenlendiği bildirildi.Programla Suudi Arabistanlı kadroları gelecekte yapılacak uzay araştırmaları görevlerinde uluslararası ortaklıkta bulunabilecek, kısa ve uzun menzilli uzay yolculuğu yapabilecek şekilde eğitilmesinin amaçlandığı belirtildi.Suudi Arabistan'ın gelecekte daha da önemli olması beklenen uzay sanayi sektöründen istifade etmeyi ve uzay araştırmalarına katkıda bulunmayı hedeflediği ifade edildi.İlk astronot takımının 2023'te uzaya gönderilmesinin planlandığı belirtilen haberde, gönderilecek ekibin içinde bir kadın astronotun olacağı da aktarıldı.Suudi Arabistan'ın İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu Başkanı ve Uzay Kurumu CEO'su Muhammed Suud El Tamimi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, programın Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın desteğiyle yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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ortadoğu, kadın, astronot, uzay