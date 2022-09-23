Suudi Arabistan uzay programı başlatıyor: 'Programda kadın astronot da yer alacak'
01:01 23.09.2022 (güncellendi: 01:04 23.09.2022)
© AASuudi Arabistan bayrak
© AA
Suudi Arabistan Uzay Kurumu, ilk yolculuğunu 2023'te yapması planlanan uzay programını hayata geçiriyor. Program kapsamında 2023'te uzaya gönderilmesi planlanan ekibin içerisinde bir kadın astronotun da olacağı belirtildi.
Suudi Arabistan Uzay Kurumu, uzun ve kısa menzilli uzay yolculuğu yapmak üzere deneyimli ulusal kadroları yetiştirmeyi amaçlayan astronotlar programını başlattı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, programın Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu hedefleri kapsamında düzenlendiği bildirildi.
Programla Suudi Arabistanlı kadroları gelecekte yapılacak uzay araştırmaları görevlerinde uluslararası ortaklıkta bulunabilecek, kısa ve uzun menzilli uzay yolculuğu yapabilecek şekilde eğitilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Suudi Arabistan'ın gelecekte daha da önemli olması beklenen uzay sanayi sektöründen istifade etmeyi ve uzay araştırmalarına katkıda bulunmayı hedeflediği ifade edildi.
İlk astronot takımının 2023'te uzaya gönderilmesinin planlandığı belirtilen haberde, gönderilecek ekibin içinde bir kadın astronotun olacağı da aktarıldı.
بدعم وتمكين من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، نفخر باطلاق برنامج المملكة لرواد الفضاء.— محمد بن سعود التميمي (@msTamimi) September 22, 2022
وأول مهمة فضائية في 2023 تُقل أول رائدة فضاء سعودية 🇸🇦 ورائد فضاء سعودي 🇸🇦
قفزة للمملكة نحو خدمة البشرية من الفضاء وتعزيز الريادة عالمياً
مبروك للوطن https://t.co/fwRqS9JvVQ
Suudi Arabistan'ın İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu Başkanı ve Uzay Kurumu CEO'su Muhammed Suud El Tamimi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, programın Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın desteğiyle yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Krallık için uzaydan insanlığa hizmet etme ve küresel liderliği güçlendirme yönünde bir sıçrama."
بدعم وتمكين من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، نفخر باطلاق برنامج المملكة لرواد الفضاء.— محمد بن سعود التميمي (@msTamimi) September 22, 2022
وأول مهمة فضائية في 2023 تُقل أول رائدة فضاء سعودية 🇸🇦 ورائد فضاء سعودي 🇸🇦
قفزة للمملكة نحو خدمة البشرية من الفضاء وتعزيز الريادة عالمياً
مبروك للوطن https://t.co/fwRqS9JvVQ