https://sputniknews.com.tr/20220923/suudi-arabistan-milli-gunu-ankarada-kutlandi-soylu-ve-erbas-da-katildi--1061530227.html

Suudi Arabistan Milli Günü Ankara'da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı

Suudi Arabistan Milli Günü Ankara'da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı

Suudi Arabistan Milli Günü'nün 92. yıl dönümü nedeniyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi. 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T00:34+0300

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türkiye

suudi arabistan

gün

resepsiyon

ankara

kutlama

süleyman soylu

ali erbaş

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Ankara'da düzenlenen Suudi Arabistan Milli Günü programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Maslahatgüzarı Yousef Alharbi ile çok sayıda davetli katıldı.Etkinlik iki ülke milli marşlarının okunması ve ardından Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerden kesitlerin yer aldığı video gösterimiyle başladı.Maslahatgüzar Alharbi, Suudi Arabistan'ın 2030 Uluslararası Expo Fuarına ev sahipliği adaylığı hususunda verdiği destekten dolayı Türkiye'ye şükranlarını iletti.İki ülke arasındaki tarihi ilişkileri anımsatan Alharbi, bu bağın iki ülke liderinin karşılıklı ziyaretleriyle taçlandığına işaret etti.Alharbi, "Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede ve dünyadaki ağırlığı, devam eden bölgesel krizlerin çözülmesindeki yapıcı rolleri, G-20 grubunun iki üye ülkesi olarak büyük ekonomik potansiyellere sahip oldukları herkes tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla iki ülkenin iş birliği kesinlikle halklarımızın ve tüm dünyanın çıkarlarınadır" ifadelerini kullandı.Etkinlik kapsamında, Suudi Arabistan mutfağına özgü lezzetler davetlilere sunulurken müzik dinletisi icra edildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile çok güçlü bir yolculuğa başladığını belirterek, "Bu yolculuk sadece ticari anlamda, sadece iki ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu bir güç yolculuğu değil. Aynı zamanda bu yolculuk hakkın, hakkaniyetin, doğruluğun, mazlumun, mağdurun, dünyaya söylenecek doğru sözün yolculuğudur" dedi.Soylu, Sheraton Otel'deki Suudi Arabistan Milli Günü Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada, milli gün dolayısıyla Suudi Arabistan'ı tebrik ederek, iki ülke arasındaki kardeşliğin daim olmasını diledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve tebrik mesajını ileten Soylu, iki ülke arasındaki bağların büyük sorumluluklar yüklediğini vurguladı.Soylu, iki ülke arasındaki ilişkilerin mazlum milletlere de umut ve güç verdiğini belirterek, şunları kaydetti:Türkiye'nin Expo 2030 için destek mesajıİki ülke arasındaki ticaretin daha güçlü seviyeye çıkarılması için seferber olunduğunu dile getiren Soylu, Suudi Arabistan'ın çevre konusundaki çabalarını desteklediklerini ve iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.Soylu, Suudi Arabistan'ın Expo 2030'un Riyad'ın ev sahipliğinde yapılması talebini Türkiye'nin desteklediğine işaret ederek, "Bu adaylık tüm bölgemiz açısından önemli bir adımdır. Karşılıklı yatırımlar konusunda özellikle yüksek teknoloji, yenilenebilir enerji gibi alanların öne çıkmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.'Mazlum insanlar bizi beklemektedir'İki ülke arasındaki diğer iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, sözlerini şöyle sürdü:

https://sputniknews.com.tr/20220904/diyanet-isleri-baskani-erbas-imam-hatip-nesli-yuce-bir-inancin-ve-medeniyetin-temsilcisidir-1060790885.html

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