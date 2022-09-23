https://sputniknews.com.tr/20220923/suriye-saglik-bakani-suriye-aciklarinda-batan-gocmen-teknesinde-can-kaybi-77ye-yukseldi-1061562340.html
Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 77'ye yükseldi
Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 77'ye yükseldi
Lübnanlı yasadışı göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Suriye açıklarında batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 77'ye yükseldi. Kurtarılan 20 kişinin... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T19:35+0300
2022-09-23T19:35+0300
2022-09-23T19:37+0300
dünya
ortadoğu
suriye
lübnan
avrupa
tekne
yasadışı göçmenler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061562310_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_5c8f709d30660a4335c88fe7100f63d6.jpg
Suriye'nin Tartus kenti açıklarında meydana gelen tekne faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.Suriye Sağlık Bakanı Hasan el Ğabbaş, kurtarıldıktan sonra El Basil Hastanesi'nde tedavi altına alınan kişileri ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.Bakan Ğabbaş, dünden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde şu ana kadar 77 kişinin cenazesine ulaşıldığını belirterek, bu sayının yükselebileceğini ifade etti.Ğabbaş, 8'i yoğun bakımda olmak üzere kurtarılan 20 kişinin tedavisinin sürdüğünü söyledi.Ne olmuştu?Lübnan'dan hareket eden yasadışı göçmen teknesi Suriye açıklarında batmıştı.Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, dünden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde şu ana kadar 71 kişinin cenazesine ulaşıldığını, 20 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.Hayatta kalanların teknenin salı günü Lübnan'ın Minyeh bölgesinden 120 ila 150 kişiyle Avrupa'ya gitmek üzere ayrıldığını söylediği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220922/suriye-aciklarinda-tekne-batti-15-gocmen-hayatini-kaybetti-1061521077.html
suriye
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061562310_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_c68e4f0aa762705fa2e0137d9f871a13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ortadoğu, suriye, lübnan, avrupa, tekne, yasadışı göçmenler
ortadoğu, suriye, lübnan, avrupa, tekne, yasadışı göçmenler
Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 77'ye yükseldi
19:35 23.09.2022 (güncellendi: 19:37 23.09.2022) Abone ol
Lübnanlı yasadışı göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Suriye açıklarında batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 77'ye yükseldi. Kurtarılan 20 kişinin tedavisi sürerken, kayıp kişilerin arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Suriye'nin Tartus kenti açıklarında meydana gelen tekne faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.
Suriye Sağlık Bakanı Hasan el Ğabbaş, kurtarıldıktan sonra El Basil Hastanesi'nde tedavi altına alınan kişileri ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakan Ğabbaş, dünden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde şu ana kadar 77 kişinin cenazesine ulaşıldığını belirterek, bu sayının yükselebileceğini ifade etti.
Ğabbaş, 8'i yoğun bakımda olmak üzere kurtarılan 20 kişinin tedavisinin sürdüğünü söyledi.
Ne olmuştu?
Lübnan'dan hareket eden yasadışı göçmen teknesi Suriye açıklarında batmıştı.
Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, dünden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde şu ana kadar 71 kişinin cenazesine ulaşıldığını, 20 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.
Hayatta kalanların teknenin salı günü Lübnan'ın Minyeh bölgesinden 120 ila 150 kişiyle Avrupa'ya gitmek üzere ayrıldığını söylediği belirtilmişti.