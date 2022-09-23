https://sputniknews.com.tr/20220923/site-yonetiminden-kedilere-su-verdigi-icin-6-yasindaki-cocuga-bin-lira-para-cezasi-1061551314.html

Site yönetiminden kedilere su verdiği için 6 yaşındaki çocuğa bin lira para cezası

Site yönetiminden kedilere su verdiği için 6 yaşındaki çocuğa bin lira para cezası

Avcılar'da 2 bin dairenin bulunduğu sitede 6 yaşındaki bir çocuğun kedilere su vermesine yönetim tarafından ceza kesilmesi tartışmaya neden oldu. Para cezası... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T15:30+0300

2022-09-23T15:30+0300

2022-09-23T15:35+0300

kedi

türkiye

su

çocuk

para cezası

avcılar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061551053_51:0:1189:640_1920x0_80_0_0_501bcb90e40b2fa5051c7feb55302cb3.jpg

Avcılar'da bir sitede, yaz aylarında sokak hayvanları için su ve mama bırakan çocukların ailelerine yönetim tarafından 'Ortak kullanım ihlali' yaptıkları gerekçesiyle biner lira para cezası gönderildi. Yönetim hangi ailelere ceza verileceğini belirlemek için, sosyal tesis önüne su ve mama bırakan çocukları güvenlik kameralarından tek tek belirledi.Para cezası gönderilen site sakini Ferdi Ünal, 6 yaşındaki oğlunun kediler susuz kalmasın diye, boş kedi kabına su doldurduğunu belirterek "Kamera kayıtlarından tespit edip, ceza kesiliyor. Ben bu cezaya itiraz ediyorum. Site yönetiminin avukatı, bu cezayı ödemek zorundasınız diyor. Ortak alan kullanım ihlalinden dolayı ceza kesmişler. Komşularımız bu cezayı ödemeyin diyor çünkü, site yönetiminin kedileri sevmediği biliniyormuş. Çocuklar kedileri gördüğü zaman tekme atsa daha mı iyi olacak. Bir kap su verdi diye, bunun cezası bin lira olmamalı. Benim çocuğum boş olan kabı dolduruyor. Madem yasak, o kabı oradan kaldırın" diye konuştu.‘Kedilere mama vermeyi ortak alan ihlali sayıyorlar’İsmini vermek istemeyen bir site sakini ise, kızının kedilere mama vermesi nedeniyle bin lira ceza kesildiğini ifade ederek, "Ben de karşı çıktım. Yönetime gidip cezayı ödemeyeceğimi söyledim. Yönetim cezanın aidatlardan alındığını söyledi. Cezayı iptal ettirip, aidatımdan kesilmesini önledim. Kediye mama verildi diye bin lira ceza kesilemez. Ayrıca bilgilendirme de yapılmadı. Ortak alan ihlali olduğu söyleniyor. Böyle bir sıkıntı var ise kediler neden site içerisinde" diye konuştu.Site yönetimi ise cezaların ortak alan ihlali nedeniyle kesildiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20220920/ankarada-camasir-suyu-ile-kedi-olumune-inceleme-1061418359.html

türkiye

avcılar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kedi, su, çocuk, para cezası, avcılar