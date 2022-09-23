Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220923/site-yonetiminden-kedilere-su-verdigi-icin-6-yasindaki-cocuga-bin-lira-para-cezasi-1061551314.html
Site yönetiminden kedilere su verdiği için 6 yaşındaki çocuğa bin lira para cezası
Site yönetiminden kedilere su verdiği için 6 yaşındaki çocuğa bin lira para cezası
Avcılar'da 2 bin dairenin bulunduğu sitede 6 yaşındaki bir çocuğun kedilere su vermesine yönetim tarafından ceza kesilmesi tartışmaya neden oldu. Para cezası... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T15:30+0300
2022-09-23T15:35+0300
kedi
türkiye
su
çocuk
para cezası
avcılar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061551053_51:0:1189:640_1920x0_80_0_0_501bcb90e40b2fa5051c7feb55302cb3.jpg
Avcılar'da bir sitede, yaz aylarında sokak hayvanları için su ve mama bırakan çocukların ailelerine yönetim tarafından 'Ortak kullanım ihlali' yaptıkları gerekçesiyle biner lira para cezası gönderildi. Yönetim hangi ailelere ceza verileceğini belirlemek için, sosyal tesis önüne su ve mama bırakan çocukları güvenlik kameralarından tek tek belirledi.Para cezası gönderilen site sakini Ferdi Ünal, 6 yaşındaki oğlunun kediler susuz kalmasın diye, boş kedi kabına su doldurduğunu belirterek "Kamera kayıtlarından tespit edip, ceza kesiliyor. Ben bu cezaya itiraz ediyorum. Site yönetiminin avukatı, bu cezayı ödemek zorundasınız diyor. Ortak alan kullanım ihlalinden dolayı ceza kesmişler. Komşularımız bu cezayı ödemeyin diyor çünkü, site yönetiminin kedileri sevmediği biliniyormuş. Çocuklar kedileri gördüğü zaman tekme atsa daha mı iyi olacak. Bir kap su verdi diye, bunun cezası bin lira olmamalı. Benim çocuğum boş olan kabı dolduruyor. Madem yasak, o kabı oradan kaldırın" diye konuştu.‘Kedilere mama vermeyi ortak alan ihlali sayıyorlar’İsmini vermek istemeyen bir site sakini ise, kızının kedilere mama vermesi nedeniyle bin lira ceza kesildiğini ifade ederek, "Ben de karşı çıktım. Yönetime gidip cezayı ödemeyeceğimi söyledim. Yönetim cezanın aidatlardan alındığını söyledi. Cezayı iptal ettirip, aidatımdan kesilmesini önledim. Kediye mama verildi diye bin lira ceza kesilemez. Ayrıca bilgilendirme de yapılmadı. Ortak alan ihlali olduğu söyleniyor. Böyle bir sıkıntı var ise kediler neden site içerisinde" diye konuştu.Site yönetimi ise cezaların ortak alan ihlali nedeniyle kesildiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220920/ankarada-camasir-suyu-ile-kedi-olumune-inceleme-1061418359.html
türkiye
avcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061551053_193:0:1046:640_1920x0_80_0_0_7090d8f1dfa6106f1ef312202f7b65dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kedi, su, çocuk, para cezası, avcılar
kedi, su, çocuk, para cezası, avcılar

Site yönetiminden kedilere su verdiği için 6 yaşındaki çocuğa bin lira para cezası

15:30 23.09.2022 (güncellendi: 15:35 23.09.2022)
© DHAAvcılar, kedi, çocuk
Avcılar, kedi, çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
Avcılar'da 2 bin dairenin bulunduğu sitede 6 yaşındaki bir çocuğun kedilere su vermesine yönetim tarafından ceza kesilmesi tartışmaya neden oldu. Para cezası gönderilen site sakini Ferdi Ünal, 6 yaşındaki oğlunun boş kedi kabına su doldurduğunu belirterek "Kamera kayıtlarından tespit edip ceza kesiliyor. Ben bu cezaya itiraz ediyorum" dedi.
Avcılar'da bir sitede, yaz aylarında sokak hayvanları için su ve mama bırakan çocukların ailelerine yönetim tarafından 'Ortak kullanım ihlali' yaptıkları gerekçesiyle biner lira para cezası gönderildi.
Yönetim hangi ailelere ceza verileceğini belirlemek için, sosyal tesis önüne su ve mama bırakan çocukları güvenlik kameralarından tek tek belirledi.
© DHAEvlerine gönderilen ceza makbuzlarının hukuksuz olduğunu belirten site sakinleri, para cezasını ödemeyeceklerini ifade etti.
Evlerine gönderilen ceza makbuzlarının hukuksuz olduğunu belirten site sakinleri, para cezasını ödemeyeceklerini ifade etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
Evlerine gönderilen ceza makbuzlarının hukuksuz olduğunu belirten site sakinleri, para cezasını ödemeyeceklerini ifade etti.
© DHA
Para cezası gönderilen site sakini Ferdi Ünal, 6 yaşındaki oğlunun kediler susuz kalmasın diye, boş kedi kabına su doldurduğunu belirterek "Kamera kayıtlarından tespit edip, ceza kesiliyor. Ben bu cezaya itiraz ediyorum. Site yönetiminin avukatı, bu cezayı ödemek zorundasınız diyor. Ortak alan kullanım ihlalinden dolayı ceza kesmişler. Komşularımız bu cezayı ödemeyin diyor çünkü, site yönetiminin kedileri sevmediği biliniyormuş. Çocuklar kedileri gördüğü zaman tekme atsa daha mı iyi olacak. Bir kap su verdi diye, bunun cezası bin lira olmamalı. Benim çocuğum boş olan kabı dolduruyor. Madem yasak, o kabı oradan kaldırın" diye konuştu.

‘Kedilere mama vermeyi ortak alan ihlali sayıyorlar’

İsmini vermek istemeyen bir site sakini ise, kızının kedilere mama vermesi nedeniyle bin lira ceza kesildiğini ifade ederek, "Ben de karşı çıktım. Yönetime gidip cezayı ödemeyeceğimi söyledim. Yönetim cezanın aidatlardan alındığını söyledi. Cezayı iptal ettirip, aidatımdan kesilmesini önledim. Kediye mama verildi diye bin lira ceza kesilemez. Ayrıca bilgilendirme de yapılmadı. Ortak alan ihlali olduğu söyleniyor. Böyle bir sıkıntı var ise kediler neden site içerisinde" diye konuştu.
Site yönetimi ise cezaların ortak alan ihlali nedeniyle kesildiğini belirtti.
Ankara'da çamaşır suyu ile kedi ölümüne inceleme - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
YAŞAM
Ankara'da çamaşır suyu ile kedi ölümüne inceleme
20 Eylül, 13:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала