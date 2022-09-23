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Ryabkov: ABD, nükleer silah kullanma eşiğini kasıtlı olarak düşürüyor
Ryabkov: ABD, nükleer silah kullanma eşiğini kasıtlı olarak düşürüyor
ABD ve NATO ile cepheleşmenin silahlı çatışmaya gebe olduğunu belirterek bu durumun Rusya'nın çıkarına olmadığını ifade eden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T17:49+0300
2022-09-23T17:49+0300
savunma
rusya
abd
sergey ryabkov
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Karayip Krizi'nin 60. yıldönümü vesilesiyle Moskova'da düzenlenen uluslararası forumda konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Silahlı çatışmaya gebe olan ABD ve NATO'yla açık cepheleşme, Rusya'nın çıkarına değil. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin de Ukrayna'daki çatışmayı kontrolsüz şekilde tırmandırmanın tehlikesinin farkında olduğunu umuyoruz" dedi.ABD'nin nükleer silah kullanma eşiğini kasıtlı olarak düşürdüğünü ve böylece Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik tehditleri artırdığını kaydeden Ryabkov, ABD'nin B61-12 tipi yeni nükleer bombayı hem ordunun kullanımına sunduğuna hem de Avrupa'ya konuşlandırdığına, ayrıca nükleer kapasiteli Trident-2 denizaltı balistik füzelerini kullanmaya başladığına dikkat çekti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmada gerektiğinde ellerindeki tüm imkan ve kabiliyetleri kullanmakta tereddüt etmeyeceklerine yönelik açıklamasına ABD'de endişeli tepki verildiğini fark ettiklerini söyleyen Ryabkov, "Biz kimseyi nükleer silahla tehdit etmiyoruz. Bu silahların kullanım kriterleri askeri doktrinde tanımlandı ve 2 Haziran 2020 tarihli "Nükleer Çevreleme Alanındaki Rusya Devlet Politikasının Esasları" belgesinde netleştirildi" ifadelerini kullandı. Bunun yanında Batı'yı Ukrayna'daki özel askeri harekata müdahalenin riskleri konusunda uyaran Ryabkov, "ABD yönetimini Rusya'yla doğrudan askeri çatışmaya yol açabilecek durumdan kaçınmaya çağırıyoruz" diye ekledi.
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rusya, abd, sergey ryabkov
rusya, abd, sergey ryabkov

Ryabkov: ABD, nükleer silah kullanma eşiğini kasıtlı olarak düşürüyor

17:49 23.09.2022
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Multimedya arşivine gidinSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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ABD ve NATO ile cepheleşmenin silahlı çatışmaya gebe olduğunu belirterek bu durumun Rusya'nın çıkarına olmadığını ifade eden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin nükleer silah kullanma eşiğini kasıtlı olarak düşürdüğünü vurguladı, "ABD yönetimini Rusya'yla doğrudan askeri çatışmaya yol açabilecek durumdan kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.
Karayip Krizi'nin 60. yıldönümü vesilesiyle Moskova'da düzenlenen uluslararası forumda konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Silahlı çatışmaya gebe olan ABD ve NATO'yla açık cepheleşme, Rusya'nın çıkarına değil. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin de Ukrayna'daki çatışmayı kontrolsüz şekilde tırmandırmanın tehlikesinin farkında olduğunu umuyoruz" dedi.

ABD'nin nükleer silah kullanma eşiğini kasıtlı olarak düşürdüğünü ve böylece Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik tehditleri artırdığını kaydeden Ryabkov, ABD'nin B61-12 tipi yeni nükleer bombayı hem ordunun kullanımına sunduğuna hem de Avrupa'ya konuşlandırdığına, ayrıca nükleer kapasiteli Trident-2 denizaltı balistik füzelerini kullanmaya başladığına dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmada gerektiğinde ellerindeki tüm imkan ve kabiliyetleri kullanmakta tereddüt etmeyeceklerine yönelik açıklamasına ABD'de endişeli tepki verildiğini fark ettiklerini söyleyen Ryabkov, "Biz kimseyi nükleer silahla tehdit etmiyoruz. Bu silahların kullanım kriterleri askeri doktrinde tanımlandı ve 2 Haziran 2020 tarihli "Nükleer Çevreleme Alanındaki Rusya Devlet Politikasının Esasları" belgesinde netleştirildi" ifadelerini kullandı.

Bunun yanında Batı'yı Ukrayna'daki özel askeri harekata müdahalenin riskleri konusunda uyaran Ryabkov, "ABD yönetimini Rusya'yla doğrudan askeri çatışmaya yol açabilecek durumdan kaçınmaya çağırıyoruz" diye ekledi.
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