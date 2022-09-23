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Rusya’dan Antalya’ya giden uçağın son koltuğu 11 bin dolara satıldı
Rusya’dan Antalya’ya giden uçağın son koltuğu 11 bin dolara satıldı
Rusya'dan Antalya, İstanbul, İzmir, Dubai, Taşkent, Bakü, Tiflis, Erivan, Astana gibi kentlere yönelik yoğun sefer talebi nedeniyle uçak bileti fiyatlarında 10... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T12:53+0300
2022-09-23T13:16+0300
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Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre çarşamba gününden itibaren Moskova ve Rusya’nın diğer kentlerinden Antalya’ya olan uçuşların biletleri, hızla tükendi ve bilet fiyatlarındaki artış ciddi boyutlara ulaştı.Moskova’nın Domodedovo Havaalanı’ndan bugün Antalya’ya gidecek uçaktaki son biletin, 650 bin 859 rubleye yaklaşık 11 bin dolara satıldığı belirtildi. Cumartesi günkü uçuşlar için ise bilet fiyatlarının 500 bin rubleyi bulduğu kaydedildi.Rusların yurt dışına çıkışta ilk tercih ettiği kent olan Antalya’nın yanı sıra Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in dışında Dubai, Bakü, Tiflis, Taşkent, Astana, Erivan gibi şehirler de yer alıyor.Hava yolu şirketlerinden birçoğu kısmi seferberlik ilanı gereği, 18 ile 65 yaş arasındaki erkek yolculardan askeri sicil ve kayıt ofisinden belge istiyor.Öte yandan turistik seyahat amaçlı yapılan rezervasyonlarda henüz iptaller olmadığını belirten Antalya-Rusya arasında faaliyet gösteren tur operatörü firması yetkilileri, ekim ayı veya kış dönemine ilişkin Rusya’dan rezervasyon almaya devam ettiklerini açıkladı. Durumun 1 hafta içinde daha da netleşebileceğini belirten yetkililer, 18 ile 65 yaş arası olup yedek asker kapsamındaki kişilere ilişkin iptaller olabileceğini dile getirdi.Rusya’dan Antalya’ya düzenlenen tur paketleri genellikle 7-14 gün aralıklarından oluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220826/turkiyeye-gelen-rus-turistlerin-hediyelik-tercihi-ilac-1060432333.html
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türkiye, rusya, uçak bileti, uçak bileti fiyatları
türkiye, rusya, uçak bileti, uçak bileti fiyatları

Rusya’dan Antalya’ya giden uçağın son koltuğu 11 bin dolara satıldı

12:53 23.09.2022 (güncellendi: 13:16 23.09.2022)
© Sputnik / Михаил ГоленковRusya- Türkiye- Antalya- Rus turist
Rusya- Türkiye- Antalya- Rus turist - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© Sputnik / Михаил Голенков
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Rusya'dan Antalya, İstanbul, İzmir, Dubai, Taşkent, Bakü, Tiflis, Erivan, Astana gibi kentlere yönelik yoğun sefer talebi nedeniyle uçak bileti fiyatlarında 10 kattan fazla artış yaşandı. Son olarak Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan bugün Antalya'ya gidecek uçağın son koltuğunun, 650 bin 859 rubleye yani yaklaşık 11 bin dolara satıldığı belirtildi.
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre çarşamba gününden itibaren Moskova ve Rusya’nın diğer kentlerinden Antalya’ya olan uçuşların biletleri, hızla tükendi ve bilet fiyatlarındaki artış ciddi boyutlara ulaştı.
Moskova’nın Domodedovo Havaalanı’ndan bugün Antalya’ya gidecek uçaktaki son biletin, 650 bin 859 rubleye yaklaşık 11 bin dolara satıldığı belirtildi.
Cumartesi günkü uçuşlar için ise bilet fiyatlarının 500 bin rubleyi bulduğu kaydedildi.
Rusların yurt dışına çıkışta ilk tercih ettiği kent olan Antalya’nın yanı sıra Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in dışında Dubai, Bakü, Tiflis, Taşkent, Astana, Erivan gibi şehirler de yer alıyor.
Hava yolu şirketlerinden birçoğu kısmi seferberlik ilanı gereği, 18 ile 65 yaş arasındaki erkek yolculardan askeri sicil ve kayıt ofisinden belge istiyor.
Öte yandan turistik seyahat amaçlı yapılan rezervasyonlarda henüz iptaller olmadığını belirten Antalya-Rusya arasında faaliyet gösteren tur operatörü firması yetkilileri, ekim ayı veya kış dönemine ilişkin Rusya’dan rezervasyon almaya devam ettiklerini açıkladı.
Durumun 1 hafta içinde daha da netleşebileceğini belirten yetkililer, 18 ile 65 yaş arası olup yedek asker kapsamındaki kişilere ilişkin iptaller olabileceğini dile getirdi.
Rusya’dan Antalya’ya düzenlenen tur paketleri genellikle 7-14 gün aralıklarından oluşuyor.
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