Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220923/rusya-borrellin-seferberlikle-ilgili-sozleri-tarafsizliktan-yoksun-ve-gerceklikten-kopuk--1061566996.html
Rusya: Borrell’in seferberlikle ilgili sözleri tarafsızlıktan yoksun ve gerçeklikten kopuk
Rusya: Borrell’in seferberlikle ilgili sözleri tarafsızlıktan yoksun ve gerçeklikten kopuk
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Rusya’daki kısmi seferberliğe ve... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T21:20+0300
2022-09-23T21:20+0300
ukrayna krizi
rusya
mariya zaharova
josep borrell
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1a/1042919482_0:104:1601:1004_1920x0_80_0_0_430d90c474702963836e4f7fa2a7f8d6.jpg
Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Avrupa diplomasisinin liderinin, AB ülkelerinin ortak duruşunu yansıtan açıklaması dikkatimizi çekti. Josep Borrell’in son zamanlarda yaptığı birçok açıklama gibi bu açıklamaya da çatışmacı ruh hali hakim, açıklama tamamen tarafsızlıktan yoksun ve gerçeklikten kopuk” ifadesine yer verildi.AB’nin Rusya’ya yönelik suçlamalarının ikiyüzlü olduğunun kaydeden Zaharova, Brüksel’in, yıllardır temel insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği ‘Nazi tipi’ totaliter devlete dönüşmesine göz yumduğunun altını çizdi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1a/1042919482_62:0:1537:1106_1920x0_80_0_0_d90033329518347c43627d1fa464f631.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, mariya zaharova, josep borrell
rusya, mariya zaharova, josep borrell

Rusya: Borrell’in seferberlikle ilgili sözleri tarafsızlıktan yoksun ve gerçeklikten kopuk

21:20 23.09.2022
© REUTERS / Gleb GaranichJosep Borrell, Ukrayna
Josep Borrell, Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Rusya’daki kısmi seferberliğe ve kurtarılan bölgelerdeki referandumlara ilişkin sözlerinin 'çatışmacı ruh hali' ile dolu, tarafsızlıktan yoksun ve gerçeklikten kopuk olduğunu belirtti.
Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Avrupa diplomasisinin liderinin, AB ülkelerinin ortak duruşunu yansıtan açıklaması dikkatimizi çekti. Josep Borrell’in son zamanlarda yaptığı birçok açıklama gibi bu açıklamaya da çatışmacı ruh hali hakim, açıklama tamamen tarafsızlıktan yoksun ve gerçeklikten kopuk” ifadesine yer verildi.
AB’nin Rusya’ya yönelik suçlamalarının ikiyüzlü olduğunun kaydeden Zaharova, Brüksel’in, yıllardır temel insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği ‘Nazi tipi’ totaliter devlete dönüşmesine göz yumduğunun altını çizdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала