https://sputniknews.com.tr/20220923/rusya-borrellin-seferberlikle-ilgili-sozleri-tarafsizliktan-yoksun-ve-gerceklikten-kopuk--1061566996.html

Rusya: Borrell’in seferberlikle ilgili sözleri tarafsızlıktan yoksun ve gerçeklikten kopuk

Rusya: Borrell’in seferberlikle ilgili sözleri tarafsızlıktan yoksun ve gerçeklikten kopuk

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Rusya’daki kısmi seferberliğe ve... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T21:20+0300

2022-09-23T21:20+0300

2022-09-23T21:20+0300

ukrayna krizi

rusya

mariya zaharova

josep borrell

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Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Avrupa diplomasisinin liderinin, AB ülkelerinin ortak duruşunu yansıtan açıklaması dikkatimizi çekti. Josep Borrell’in son zamanlarda yaptığı birçok açıklama gibi bu açıklamaya da çatışmacı ruh hali hakim, açıklama tamamen tarafsızlıktan yoksun ve gerçeklikten kopuk” ifadesine yer verildi.AB’nin Rusya’ya yönelik suçlamalarının ikiyüzlü olduğunun kaydeden Zaharova, Brüksel’in, yıllardır temel insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği ‘Nazi tipi’ totaliter devlete dönüşmesine göz yumduğunun altını çizdi.

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rusya, mariya zaharova, josep borrell