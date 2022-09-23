https://sputniknews.com.tr/20220923/rusya-borrellin-seferberlikle-ilgili-sozleri-tarafsizliktan-yoksun-ve-gerceklikten-kopuk--1061566996.html
Rusya: Borrell’in seferberlikle ilgili sözleri tarafsızlıktan yoksun ve gerçeklikten kopuk
Rusya: Borrell’in seferberlikle ilgili sözleri tarafsızlıktan yoksun ve gerçeklikten kopuk
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Rusya’daki kısmi seferberliğe ve... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T21:20+0300
2022-09-23T21:20+0300
2022-09-23T21:20+0300
ukrayna krizi
rusya
mariya zaharova
josep borrell
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1a/1042919482_0:104:1601:1004_1920x0_80_0_0_430d90c474702963836e4f7fa2a7f8d6.jpg
Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Avrupa diplomasisinin liderinin, AB ülkelerinin ortak duruşunu yansıtan açıklaması dikkatimizi çekti. Josep Borrell’in son zamanlarda yaptığı birçok açıklama gibi bu açıklamaya da çatışmacı ruh hali hakim, açıklama tamamen tarafsızlıktan yoksun ve gerçeklikten kopuk” ifadesine yer verildi.AB’nin Rusya’ya yönelik suçlamalarının ikiyüzlü olduğunun kaydeden Zaharova, Brüksel’in, yıllardır temel insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği ‘Nazi tipi’ totaliter devlete dönüşmesine göz yumduğunun altını çizdi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1a/1042919482_62:0:1537:1106_1920x0_80_0_0_d90033329518347c43627d1fa464f631.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, mariya zaharova, josep borrell
rusya, mariya zaharova, josep borrell
Rusya: Borrell’in seferberlikle ilgili sözleri tarafsızlıktan yoksun ve gerçeklikten kopuk
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Rusya’daki kısmi seferberliğe ve kurtarılan bölgelerdeki referandumlara ilişkin sözlerinin 'çatışmacı ruh hali' ile dolu, tarafsızlıktan yoksun ve gerçeklikten kopuk olduğunu belirtti.
Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Avrupa diplomasisinin liderinin, AB ülkelerinin ortak duruşunu yansıtan açıklaması dikkatimizi çekti. Josep Borrell’in son zamanlarda yaptığı birçok açıklama gibi bu açıklamaya da çatışmacı ruh hali hakim, açıklama tamamen tarafsızlıktan yoksun ve gerçeklikten kopuk” ifadesine yer verildi.
AB’nin Rusya’ya yönelik suçlamalarının ikiyüzlü olduğunun kaydeden Zaharova, Brüksel’in, yıllardır temel insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği ‘Nazi tipi’ totaliter devlete dönüşmesine göz yumduğunun altını çizdi.