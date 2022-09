https://sputniknews.com.tr/20220923/remin-losing-my-religion-sarkisi-1-milyar-izlenmeye-ulasti-1061556938.html

R.E.M.'in 'Losing My Religion' şarkısı 1 milyar izlenmeye ulaştı

1990'lı yıllara damgasını vuran R.E.M'in Losing My Religion şarkısı 1 milyar izlenme rakamına ulaştı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye

90’lı yılların ikonik şarkılarından Losing My Religion, 1 milyar izlenme sayısına ulaşan videolar arasına girdi. Ünlü müzik grubu R.E.M’in 1991 yılında piyasaya çıkardığı şarkı, 1 milyar izlenme sınırını aşan sayılı 90’lar şarkısı arasına girdi.2022 yılında tüm dünyada günde ortalama 300 bin izlenme alan klip, NTV'nin aktardığına göre YouTube’a 2011 yılında yüklendi ve geçtiğimiz hafta 1 milyar izlenme rakamına ulaştı.1 milyar izlenme sınırını aşan diğer dönem şarkıları arasında November Rain (Guns N’ Roses), Smells Like Teen Spirit (Nirvana), Zombie (Cranberries), I Will Always Love You (Whitney Houston) ve Barbie Girl (Aqua) gibi hit parçalar bulunuyor.Losing My Religion ile 2 Grammy ödülü kazanan müzik grubu, 2011 yılında dağılmış ve bir daha bir araya gelmeyeceklerini duyurmuştu.

