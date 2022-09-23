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R.E.M.'in 'Losing My Religion' şarkısı 1 milyar izlenmeye ulaştı
R.E.M.'in 'Losing My Religion' şarkısı 1 milyar izlenmeye ulaştı
1990'lı yıllara damgasını vuran R.E.M'in Losing My Religion şarkısı 1 milyar izlenme rakamına ulaştı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T18:42+0300
2022-09-23T18:48+0300
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90’lı yılların ikonik şarkılarından Losing My Religion, 1 milyar izlenme sayısına ulaşan videolar arasına girdi. Ünlü müzik grubu R.E.M’in 1991 yılında piyasaya çıkardığı şarkı, 1 milyar izlenme sınırını aşan sayılı 90’lar şarkısı arasına girdi.2022 yılında tüm dünyada günde ortalama 300 bin izlenme alan klip, NTV'nin aktardığına göre YouTube’a 2011 yılında yüklendi ve geçtiğimiz hafta 1 milyar izlenme rakamına ulaştı.1 milyar izlenme sınırını aşan diğer dönem şarkıları arasında November Rain (Guns N’ Roses), Smells Like Teen Spirit (Nirvana), Zombie (Cranberries), I Will Always Love You (Whitney Houston) ve Barbie Girl (Aqua) gibi hit parçalar bulunuyor.Losing My Religion ile 2 Grammy ödülü kazanan müzik grubu, 2011 yılında dağılmış ve bir daha bir araya gelmeyeceklerini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20191022/kurt-cobainin-ikonik-depresyon-hirkasi-acik-artirmada-1040442663.html
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grammy müzik ödülleri, rem, müzik
grammy müzik ödülleri, rem, müzik

R.E.M.'in 'Losing My Religion' şarkısı 1 milyar izlenmeye ulaştı

18:42 23.09.2022 (güncellendi: 18:48 23.09.2022)
© YouTube R.E.M'in ikonik şarkısı Losing My Religion
R.E.M'in ikonik şarkısı Losing My Religion - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© YouTube
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1990'lı yıllara damgasını vuran R.E.M'in Losing My Religion şarkısı 1 milyar izlenme rakamına ulaştı.
90’lı yılların ikonik şarkılarından Losing My Religion, 1 milyar izlenme sayısına ulaşan videolar arasına girdi. Ünlü müzik grubu R.E.M’in 1991 yılında piyasaya çıkardığı şarkı, 1 milyar izlenme sınırını aşan sayılı 90’lar şarkısı arasına girdi.
2022 yılında tüm dünyada günde ortalama 300 bin izlenme alan klip, NTV'nin aktardığına göre YouTube’a 2011 yılında yüklendi ve geçtiğimiz hafta 1 milyar izlenme rakamına ulaştı.

1 milyar izlenme sınırını aşan diğer dönem şarkıları arasında November Rain (Guns N’ Roses), Smells Like Teen Spirit (Nirvana), Zombie (Cranberries), I Will Always Love You (Whitney Houston) ve Barbie Girl (Aqua) gibi hit parçalar bulunuyor.
Losing My Religion ile 2 Grammy ödülü kazanan müzik grubu, 2011 yılında dağılmış ve bir daha bir araya gelmeyeceklerini duyurmuştu.
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