https://sputniknews.com.tr/20220923/okul-bahcesinde-olum-14-yasindaki-ogrenci-tutuklandi-1061543841.html

Okul bahçesinde ölüm: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı

Okul bahçesinde ölüm: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Samet Gül'ün, teneffüste fenalaşarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T13:32+0300

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türkiye

okul

öğrenci

ölüm

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İstanbul'da polis, Küçükçekmece'deki Halkalı Güneş Ortaokulu'nun bahçesinde teneffüste fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Samet Gül'ün (12) ölümüyle ilgili çalışma başlattı.Yarım saat önce kavga etmişSamet'in yaşamını yitirmeden yaklaşık yarım saat önce aynı okulda öğrenci olan 14 yaşındaki M.N.O. ile kavga ettiğini belirleyen ekipler, çocuğu gözetim altına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.O., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Öte yandan Samet Gül'ün kalp hastası olduğu öğrenildi.

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okul, öğrenci, ölüm