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https://sputniknews.com.tr/20220923/okul-bahcesinde-olum-14-yasindaki-ogrenci-tutuklandi-1061543841.html
Okul bahçesinde ölüm: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı
Okul bahçesinde ölüm: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı
İstanbul Küçükçekmece'de 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Samet Gül'ün, teneffüste fenalaşarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T13:32+0300
2022-09-23T13:32+0300
türkiye
okul
öğrenci
ölüm
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İstanbul'da polis, Küçükçekmece'deki Halkalı Güneş Ortaokulu'nun bahçesinde teneffüste fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Samet Gül'ün (12) ölümüyle ilgili çalışma başlattı.Yarım saat önce kavga etmişSamet'in yaşamını yitirmeden yaklaşık yarım saat önce aynı okulda öğrenci olan 14 yaşındaki M.N.O. ile kavga ettiğini belirleyen ekipler, çocuğu gözetim altına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.O., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Öte yandan Samet Gül'ün kalp hastası olduğu öğrenildi.
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okul, öğrenci, ölüm
okul, öğrenci, ölüm

Okul bahçesinde ölüm: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı

13:32 23.09.2022
© AAOkul, sıra
Okul, sıra - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© AA
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İstanbul Küçükçekmece'de 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Samet Gül'ün, teneffüste fenalaşarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı. Kalp hastası olduğu öğrenilen çocuğun, yaşamını yitirmeden yaklaşık yarım saat önce, tutuklanan öğrenciyle kavga ettiği belirlendi.
İstanbul'da polis, Küçükçekmece'deki Halkalı Güneş Ortaokulu'nun bahçesinde teneffüste fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Samet Gül'ün (12) ölümüyle ilgili çalışma başlattı.

Yarım saat önce kavga etmiş

Samet'in yaşamını yitirmeden yaklaşık yarım saat önce aynı okulda öğrenci olan 14 yaşındaki M.N.O. ile kavga ettiğini belirleyen ekipler, çocuğu gözetim altına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.O., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan Samet Gül'ün kalp hastası olduğu öğrenildi.
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