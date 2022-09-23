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https://sputniknews.com.tr/20220923/nasa-tarihi-carpismaya-hazirlaniyor-dart-uzay-araci-ilk-kez-bir-asteroidi-saptiracak-1061533915.html
NASA tarihi çarpışmaya hazırlanıyor: DART uzay aracı ilk kez bir asteroidi saptıracak
NASA tarihi çarpışmaya hazırlanıyor: DART uzay aracı ilk kez bir asteroidi saptıracak
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya yönelik muhtemel bir asteroid tehdidini bertaraf etmeye hazırlık amacıyla tasarladığı Çift Asteroid... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T08:04+0300
2022-09-23T08:07+0300
yaşam
asteroid
nasa
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
dart
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NASA'nın Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART), bir uzay aracının kinetik enerjisini asteroidlerin yörüngesini değiştirmek için kullanarak Dünya'ya çarpmalarının önlenip önlenemeyeceğini gözlemlemek amacıyla tarihi bir ilk testi hayata geçiriyor.Amerikan bilim insanlarının yaptığı basın açıklamasında DART projesinin pazartesi günü Dimorphos asteroidine çarpmaya hazır olduğunu duyurdu. Basın toplantısında konuşan NASA Gezegen Savunma Departmanı Görevlisi Lindsey Johnson, "DART, bir asteroidin yörüngesini değiştirmek için kinetik çarpma tekniğini deneyecek" ifadelerini kullandı.160 metre çapındaki Dimorphos asteroidi Dünya'dan 6 milyon mil uzaklıkta bulunuyor ve gezegenimize herhangi bir risk oluşturmuyor. Ancak bilim insanları insan yapımı bir uzay aracının muhtemel bir asteroid tehlikesini ortadan kaldırmak için kullanılıp kullanılamayacağını gözlemleme amacıyla Dimorphos'u yörüngesinden saptırmayı denemeyi hedefliyor. Bunun için DART uzay aracı asteroide çarpacak ve Dimorphos'un mevcut yörüngesinin değişip değişmediği test edilecek. DART Görev Sistemleri Mühendisi Elena Adams, "Dimorphos'a hassas bir şekilde kilitleneceğiz. Kameraları doğrultup fotoğrafları çekeceğiz. (Asteroidin) şeklinin ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden bir SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan uzay aracı, Dimorphos'a saatte saatte 24 bin kilometre hızla çarpacak.
https://sputniknews.com.tr/20200430/nasa-dunyaya-yaklasan-goktaslarinin-yonunu-dart-ile-carparak-degistirmeyi-deneyecek-1041937893.html
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asteroid, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), dart
asteroid, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), dart

NASA tarihi çarpışmaya hazırlanıyor: DART uzay aracı ilk kez bir asteroidi saptıracak

08:04 23.09.2022 (güncellendi: 08:07 23.09.2022)
© Fotoğraf : CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/J. da SilvaEn hızlı dönen asteroit 2021 PH27
En hızlı dönen asteroit 2021 PH27 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© Fotoğraf : CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya yönelik muhtemel bir asteroid tehdidini bertaraf etmeye hazırlık amacıyla tasarladığı Çift Asteroid Yönlendirme Testi'ni (DART) ilk kez pazartesi günü test edecek. Test kapsamında, Dünya'ya tehdit oluşturmayacak uzaklıkta bulunan bir asteroid uzay aracının çarpmasıyla saptırılmaya çalışılacak.
NASA'nın Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART), bir uzay aracının kinetik enerjisini asteroidlerin yörüngesini değiştirmek için kullanarak Dünya'ya çarpmalarının önlenip önlenemeyeceğini gözlemlemek amacıyla tarihi bir ilk testi hayata geçiriyor.
Amerikan bilim insanlarının yaptığı basın açıklamasında DART projesinin pazartesi günü Dimorphos asteroidine çarpmaya hazır olduğunu duyurdu.
Basın toplantısında konuşan NASA Gezegen Savunma Departmanı Görevlisi Lindsey Johnson, "DART, bir asteroidin yörüngesini değiştirmek için kinetik çarpma tekniğini deneyecek" ifadelerini kullandı.
160 metre çapındaki Dimorphos asteroidi Dünya'dan 6 milyon mil uzaklıkta bulunuyor ve gezegenimize herhangi bir risk oluşturmuyor. Ancak bilim insanları insan yapımı bir uzay aracının muhtemel bir asteroid tehlikesini ortadan kaldırmak için kullanılıp kullanılamayacağını gözlemleme amacıyla Dimorphos'u yörüngesinden saptırmayı denemeyi hedefliyor. Bunun için DART uzay aracı asteroide çarpacak ve Dimorphos'un mevcut yörüngesinin değişip değişmediği test edilecek.
DART Görev Sistemleri Mühendisi Elena Adams, "Dimorphos'a hassas bir şekilde kilitleneceğiz. Kameraları doğrultup fotoğrafları çekeceğiz. (Asteroidin) şeklinin ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.
Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden bir SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan uzay aracı, Dimorphos'a saatte saatte 24 bin kilometre hızla çarpacak.
Asteroid - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2020
YAŞAM
NASA Dünya'ya yaklaşan göktaşlarının yönünü, 'DART' ile çarparak değiştirmeyi deneyecek
30 Nisan 2020, 01:33
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