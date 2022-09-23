https://sputniknews.com.tr/20220923/msb-pence-kilit-operasyonunda-ustegmen-serkan-erkus-sehit-oldu-1061556559.html

MSB: Pençe-Kilit operasyonunda Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit operasyonunda Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kilit operasyonunda Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu" açıklamasında bulundu. 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T18:23+0300

2022-09-23T18:23+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı

pençe kilit operasyonu

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ifadeleriyle Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:"Kahraman silah arkadaşımız 23 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştu.r. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

türkiye

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Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı, pençe kilit operasyonu