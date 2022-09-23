https://sputniknews.com.tr/20220923/mitten-operasyon-kirmizi-bultenle-aranan-iki-pkkli-sinir-hattinda-yakalandi-1061536971.html
MİT'ten operasyon: Kırmızı bültenle aranan iki PKK'lı, sınır hattında yakalandı
MİT'ten operasyon: Kırmızı bültenle aranan iki PKK'lı, sınır hattında yakalandı
MİT, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T10:27+0300
2022-09-23T10:27+0300
2022-09-23T10:46+0300
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mit
milli istihbarat teşkilatı
terör
terör örgütü
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan kımızı bültenle aranan "Lehenk" kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren "Alişer" kod adlı Hüseyin Yıldırım, MİT tarafından sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220918/mitten-suriyenin-kuzeyinde-cifte-operasyon--1061336184.html
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pkk, mit, milli istihbarat teşkilatı, terör, terör örgütü
pkk, mit, milli istihbarat teşkilatı, terör, terör örgütü
MİT'ten operasyon: Kırmızı bültenle aranan iki PKK'lı, sınır hattında yakalandı
10:27 23.09.2022 (güncellendi: 10:46 23.09.2022) Abone ol
MİT, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan kımızı bültenle aranan "Lehenk" kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren "Alişer" kod adlı Hüseyin Yıldırım, MİT tarafından sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.