https://sputniknews.com.tr/20220923/mitten-operasyon-kirmizi-bultenle-aranan-iki-pkkli-sinir-hattinda-yakalandi-1061536971.html

MİT'ten operasyon: Kırmızı bültenle aranan iki PKK'lı, sınır hattında yakalandı

MİT'ten operasyon: Kırmızı bültenle aranan iki PKK'lı, sınır hattında yakalandı

MİT, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T10:27+0300

2022-09-23T10:27+0300

2022-09-23T10:46+0300

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan kımızı bültenle aranan "Lehenk" kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren "Alişer" kod adlı Hüseyin Yıldırım, MİT tarafından sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220918/mitten-suriyenin-kuzeyinde-cifte-operasyon--1061336184.html

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