Kuzey Kıbrıs Ulaştırma Bakanı Arıklı: Rumlarla masaya oturup bir federasyon konuşma dönemi kapandı

Diplomatik ilişkilerin eşref saati vardır. O eşref saatinin geldiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşma aslında Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktası. Bundan önce iki dönüm noktası yaşamıştık. 1974 Barış Harekatı arkasından 1983 KKTC'nin ilanı ve bana göre dünkü Sayın Erdoğan'ın konuşması da yine aynı şekilde bir dönüm noktası. Artık bundan sonra KKTC'nin Rumlarla masaya oturup bir federasyon konuşma dönemi kapandı. Diplomatik ilişkilerin eşref saati vardır. O eşref saatinin geldiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşma aslında Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktası. Bundan önce iki dönüm noktası yaşamıştık. 1974 Barış Harekatı arkasından 1983 KKTC'nin ilanı ve bana göre dünkü Sayın Erdoğan'ın konuşması da yine aynı şekilde bir dönüm noktası. Artık bundan sonra KKTC'nin Rumlarla masaya oturup bir federasyon konuşma dönemi kapandı.

Bundan sonra tanınmak için girişimlerde bulunmamız gerekiyor ve bu kapının tamamen kapanmasından sonra bizim KKTC olarak yapmamız gereken Türkiye ile birlikte atmamız gereken adımlar var. Bundan sonra tanınmak için girişimlerde bulunmamız gerekiyor ve bu kapının tamamen kapanmasından sonra bizim KKTC olarak yapmamız gereken Türkiye ile birlikte atmamız gereken adımlar var.

Bunlardan bir tanesi uluslararası hukuka uygun olarak bizim Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanıp KKTC'nin tanınması için bir irade beyan etmesi gerekiyor. Bunun için bir referandum lazım. Bu şekilde biz BMGK'nın daha önce almış olduğu 501, 577 sayılı kararları da boşa çıkarmış olacağız. Bunlardan bir tanesi uluslararası hukuka uygun olarak bizim Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanıp KKTC'nin tanınması için bir irade beyan etmesi gerekiyor. Bunun için bir referandum lazım. Bu şekilde biz BMGK'nın daha önce almış olduğu 501, 577 sayılı kararları da boşa çıkarmış olacağız.