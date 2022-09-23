https://sputniknews.com.tr/20220923/kiyafeti-otobusun-kapisina-sikisan-kadin-hareket-eden-aracin-altinda-kaldi-1061557767.html

Kıyafeti otobüsün kapısına sıkışan kadın hareket eden aracın altında kaldı

Kıyafeti otobüsün kapısına sıkışan kadın hareket eden aracın altında kaldı

Diyarbakır'da kıyafeti otobüsün kapısına sıkışan kadın aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T19:02+0300

2022-09-23T19:02+0300

2022-09-23T19:02+0300

yaşam

otobüs

diyarbakır

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait A3 hattında M.D. yönetimindeki 21 BF 101 plakalı yolcu otobüsü, Yenişehir ilçesi Ofis semti Kasaplar Durağı'nda yolcu indirdiği sırada ismi öğrenilemeyen bir kadın yolcunun kıyafeti otobüsün kapısına sıkıştı.O sırada hareket eden otobüsün altında kalan kadın ağır yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 15.45 sıralarında yolcu indirildiği sırada elim bir kazanın gerçekleştiği bildirildi.Açıklamada, "Kaza sonrası otobüs şoförümüz M.D'nin vatandaşlarımızın tepkisi nedeniyle karakola sığındığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

diyarbakır

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otobüs, diyarbakır