Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220923/kiyafeti-otobusun-kapisina-sikisan-kadin-hareket-eden-aracin-altinda-kaldi-1061557767.html
Kıyafeti otobüsün kapısına sıkışan kadın hareket eden aracın altında kaldı
Kıyafeti otobüsün kapısına sıkışan kadın hareket eden aracın altında kaldı
Diyarbakır'da kıyafeti otobüsün kapısına sıkışan kadın aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T19:02+0300
2022-09-23T19:02+0300
yaşam
otobüs
diyarbakır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060412853_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_ee5abeae93833ce095c62ab4947ff3e8.jpg
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait A3 hattında M.D. yönetimindeki 21 BF 101 plakalı yolcu otobüsü, Yenişehir ilçesi Ofis semti Kasaplar Durağı'nda yolcu indirdiği sırada ismi öğrenilemeyen bir kadın yolcunun kıyafeti otobüsün kapısına sıkıştı.O sırada hareket eden otobüsün altında kalan kadın ağır yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 15.45 sıralarında yolcu indirildiği sırada elim bir kazanın gerçekleştiği bildirildi.Açıklamada, "Kaza sonrası otobüs şoförümüz M.D'nin vatandaşlarımızın tepkisi nedeniyle karakola sığındığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060412853_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_efc16e9c66dd1b423a3a4c3f666447b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
otobüs, diyarbakır
otobüs, diyarbakır

Kıyafeti otobüsün kapısına sıkışan kadın hareket eden aracın altında kaldı

19:02 23.09.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ-İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ-
Abone olTelegram
Diyarbakır'da kıyafeti otobüsün kapısına sıkışan kadın aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait A3 hattında M.D. yönetimindeki 21 BF 101 plakalı yolcu otobüsü, Yenişehir ilçesi Ofis semti Kasaplar Durağı'nda yolcu indirdiği sırada ismi öğrenilemeyen bir kadın yolcunun kıyafeti otobüsün kapısına sıkıştı.
O sırada hareket eden otobüsün altında kalan kadın ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 15.45 sıralarında yolcu indirildiği sırada elim bir kazanın gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, "Kaza sonrası otobüs şoförümüz M.D'nin vatandaşlarımızın tepkisi nedeniyle karakola sığındığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала