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Kılıçdaroğlu’ndan SPK’ya: Manipülatör grupları hemen temizleyin
Kılıçdaroğlu’ndan SPK’ya: Manipülatör grupları hemen temizleyin
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradan SPK’ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın. Manipülatör grupları hemen temizleyin... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit olduklarını söyleyerek, Sermaye Piyasası Kurulu’nu (SPK) uyardı.Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
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kemal kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu’ndan SPK’ya: Manipülatör grupları hemen temizleyin

22:29 23.09.2022 (güncellendi: 22:33 23.09.2022)
© İHA / HATİCE YETMENCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© İHA / HATİCE YETMEN
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradan SPK’ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın. Manipülatör grupları hemen temizleyin. Tekrar ediyorum, son kez" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit olduklarını söyleyerek, Sermaye Piyasası Kurulu’nu (SPK) uyardı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. SPK yetkilisi Bloomberg'e "sistemik risk" yok diyor. Yalan söylüyorlar, sistematik risk var.
Uyarmıştım, izliyorum demiştim. Tek tek not alıyorum derken blöf yapmıyordum. Soyguncuları uyarıyorum. Fitil fitil burunlarından getireceğim. Milletin parası onların boğazına dizilecek!
Buradan SPK’ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın. Manipülatör grupları hemen temizleyin. Tekrar ediyorum, son kez…"
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