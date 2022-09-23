Kılıçdaroğlu’ndan SPK’ya: Manipülatör grupları hemen temizleyin
22:29 23.09.2022 (güncellendi: 22:33 23.09.2022)
© İHA / HATİCE YETMENCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
© İHA / HATİCE YETMEN
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradan SPK’ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın. Manipülatör grupları hemen temizleyin. Tekrar ediyorum, son kez" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit olduklarını söyleyerek, Sermaye Piyasası Kurulu’nu (SPK) uyardı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. SPK yetkilisi Bloomberg'e "sistemik risk" yok diyor. Yalan söylüyorlar, sistematik risk var.
Uyarmıştım, izliyorum demiştim. Tek tek not alıyorum derken blöf yapmıyordum. Soyguncuları uyarıyorum. Fitil fitil burunlarından getireceğim. Milletin parası onların boğazına dizilecek!
Buradan SPK’ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın. Manipülatör grupları hemen temizleyin. Tekrar ediyorum, son kez…"
Buradan SPK’ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 23, 2022
Manipülatör grupları hemen temizleyin. Tekrar ediyorum, son kez…