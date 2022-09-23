https://sputniknews.com.tr/20220923/kacak-gocmenlere-ev-kiralayan-iki-kisiye-311-bin-tl-ceza-1061537904.html

Kaçak göçmenlere ev kiralayan iki kişiye 311 bin TL ceza

Kaçak göçmenlere ev kiralayan iki kişiye 311 bin TL ceza

İstanbul'da kaçak göçmenlere ev kiralayan iki ev sahibine, "kaçaklara yer temin etme" suçundan 300 bin liradan fazla ceza kesildi. 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T11:06+0300

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türkiye

kaçak göçmenler

ev kirası

kiralık ev

operasyon

esenyurt

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İstanbul polisi Esenyurt'ta yasal izni olmayan yabancı uyruklulara ev kiralayanlara yönelik operasyon yaptı.Şüphelilere ait adreslerde 3 Cezayir, 7 Suriye ve 42 Fas uyruklu toplam 52 kaçak göçmenin kaldığı tespit edildi.Ev sahiplerine, ''kaçak göçmenlere yer temin etmek'' suçundan toplam 311 bin TL idari para cezası uygulandı.Operasyon kapsamında kaçak göçmenleri ev sahiplerine yönlendiren iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

türkiye

esenyurt

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kaçak göçmenler, ev kirası, kiralık ev, operasyon, esenyurt