https://sputniknews.com.tr/20220923/kacak-gocmenlere-ev-kiralayan-iki-kisiye-311-bin-tl-ceza-1061537904.html
Kaçak göçmenlere ev kiralayan iki kişiye 311 bin TL ceza
Kaçak göçmenlere ev kiralayan iki kişiye 311 bin TL ceza
İstanbul'da kaçak göçmenlere ev kiralayan iki ev sahibine, "kaçaklara yer temin etme" suçundan 300 bin liradan fazla ceza kesildi. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T11:06+0300
2022-09-23T11:06+0300
2022-09-23T11:06+0300
türkiye
kaçak göçmenler
ev kirası
kiralık ev
operasyon
esenyurt
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İstanbul polisi Esenyurt'ta yasal izni olmayan yabancı uyruklulara ev kiralayanlara yönelik operasyon yaptı.Şüphelilere ait adreslerde 3 Cezayir, 7 Suriye ve 42 Fas uyruklu toplam 52 kaçak göçmenin kaldığı tespit edildi.Ev sahiplerine, ''kaçak göçmenlere yer temin etmek'' suçundan toplam 311 bin TL idari para cezası uygulandı.Operasyon kapsamında kaçak göçmenleri ev sahiplerine yönlendiren iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye
esenyurt
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MIA „Rosiya Segodnya“
kaçak göçmenler, ev kirası, kiralık ev, operasyon, esenyurt
kaçak göçmenler, ev kirası, kiralık ev, operasyon, esenyurt
Kaçak göçmenlere ev kiralayan iki kişiye 311 bin TL ceza
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İstanbul'da kaçak göçmenlere ev kiralayan iki ev sahibine, "kaçaklara yer temin etme" suçundan 300 bin liradan fazla ceza kesildi.
İstanbul polisi Esenyurt'ta yasal izni olmayan yabancı uyruklulara ev kiralayanlara yönelik operasyon yaptı.
Şüphelilere ait adreslerde 3 Cezayir, 7 Suriye ve 42 Fas uyruklu toplam 52 kaçak göçmenin kaldığı tespit edildi.
Ev sahiplerine, ''kaçak göçmenlere yer temin etmek'' suçundan toplam 311 bin TL idari para cezası uygulandı.
Operasyon kapsamında kaçak göçmenleri ev sahiplerine yönlendiren iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.