https://sputniknews.com.tr/20220923/jose-mourinho-rapci-stormzynin-klibinde-yer-aldi-1061550776.html

Jose Mourinho, rapçi Stormzy'nin klibinde yer aldı

Jose Mourinho, rapçi Stormzy'nin klibinde yer aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Büyük Britanyalı rap şarkıcısı Stormzy'nin klibinde oynadı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T15:17+0300

2022-09-23T15:17+0300

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jose mourinho

spor

rap müzik

klip

usain bolt

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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yanı sıra İngiltere, İspanya, İtalya liglerinde de şampiyonluklar yaşayan Mourinho, bu kez futbolla değil oynadığı video kliple gündeme geldi.59 yaşındaki Portekizli teknik adam, Stormzy'nin 'Mel Made Me Do It' isimli şarkısının klibinde, "Gerçekten konuşmamayı tercih ederim. Konuşursam başım büyük belaya girer" dediği meşhur demeci duyulduğu sırada sus işareti yaparken görülüyor.Klipte ayrıca erkekler 100 ve 200 metre dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt ile kadınlar 200 metrede dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı atlet Dina Asher-Smith de yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20211123/sozunu-tuttu-mourinhodan-gol-atan-oyuncusuna-hediye-spor-ayakkabi-1051070388.html

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jose mourinho, rap müzik, klip, usain bolt